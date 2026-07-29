Тылзе кодын

27-30 августышто Йошкар-Олаште «И краткая» III кинофестиваль эрташ тӱҥалеш.
Шордын тӱкыжым ойыреныт
Марий рӱдолалан тиде кугу событий. Киносымыктыш республикыштына койын вияҥеш. Тенийысе фестиваль поснак ойыртемалтше лийшаш, ойлат организатор-влак. Мероприятий годым фильм-влакым веле огыл ончыктат. Тушто ончышо-влак кинофильмым ыштыше мастар-шамыч дене вашлийыт, самырык автор-влак икымше ошкылыштым ыштат, кугу опытан кинематограф-влак профессийын секретше дене палдарат.
Кумшо фестивальын символжылан шордым ойыреныт, чынрак каласаш гын, тудын тӱкыжым. Амалже раш, вет Йошкар-Оланан гербыштыжат ты янлыкак ончыкталтын. Шордо вий-куатым, мландым, тукымым да тукым коклаште кылым, усталыклан эрык улмым ончыкта, тӱкыжӧ – киносымыктышын тӱрлӧ (модман, документальный, анимационный, экспериментальный) шӧрынжым авалтымыжым да ик фестивальыш ушымыжым.
Фестивальын томжо
Мероприятийыште икымше гана мобильный кинолабораторий почылтеш. Тушто фильмым телефоныш войзаш туныкташ тӱҥалыт. Лабораторийште лӱмын ӱжмӧ уна, режиссёр, оператор, мобильный видесъёмко, монтаж да вертикальный ролик шотышто эксперт Александр Володин шке шинчымашыж дене палдара. Тудо смартфоныш войзымо эн сай фильмлан национальный молодёжный кинопремий дене палемдалтын. Келшен толшо кадрым ышташ кугу съемочный тӱшка огеш кӱл, тидлан сай шонымаш, лӱддымылык да келшен толшо приём-влак лийшаш улыт. Чыла тидын нерген Александр умылтараш тӱҥалеш.
Мо оҥайже – лабораторийыште тунеммылан оксам тӱлыман огыл, кажне кумылан еҥ ушнен кертеш. Тудын лектышыже семын участник-влакын телефоныш войзымо изи историй-влак лийыт. Нуным варажым фестивальын участникше-влаклан ончыктат.
Землякна деч – пӧлек
Фестивальыш молан логалашак тыршыман? Йошкар-Олаште шочын-кушшо режиссёр Алексей Нужныйын «Как Иван в сказку попал» тичмаш метражан фильмжым икымше гана ончыктат. Тудым тӱнямбал премьер манашат лиеш. Лентым фестиваль деч вара тылзе эртымеке гына эл мучко прокатыш колтат.
Мо эше лиеш?
Икшыве-шамычлан йомак сынан анимационный, тыгак еҥ-влак, тӱрлӧ событий нерген документальный фильм-влакым ончыкташ тӱҥалыт. Комедий гыч тӱҥалын, триллер марте игоровой фильм-влакат лийыт. 3-5 минуташ «пеш кӱчык киноат» ончышылан оҥай лийшаш. Чылаже 500 наре паша пурен. Кызыт нунын кокла гыч эн сайжым ойырен налыт.
Тыгак кинотӱнян шӱдыржӧ-влак дене шуко вашлиймаш, кинематографист- влакын мастер-классышт эртат. Чыла тиде яра лиеш.
Кинофестиваль 30 августышто Эрик Сапаев лӱмеш опер да балет кугыжаныш академический театрыште мучашлалтеш. А эрлашыжым фестивальын участникшке-влак Марий Эл дене палдарыше турыш каят. Тидыже кинематографист-влакым мемнан кундемыште фильмым войзаш кумылаҥдышаш.
«И краткая» кинофестиваль Тӱвыра инициативе президент фондын, Марий Эл правительствын да Регионысо кинематографлан полшышо фондын эҥертышыт дене эртаралтеш.
Светлана Носова
Снимкыште: кодшо ийысе кинофестиваль почылтмо годым.
Фестивальын пресс-службыж гыч налме фото.