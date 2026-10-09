Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев #МЫВМЕСТЕ тӱнямбал премийын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влакым саламлен.
Йошкар-Оласе Самырык-влакын полатыштышт эртыше пайрем вашлиймаште Юрий Зайцев республикыштына эн сай социальный проект-влакым ямдылыше волонтёр, наставник, меръеҥ да коллектив-влаклан наградым кучыктен.
– Сеҥымаш дене тендам саламлем. Президентна Владимир Владимирович Путинлан тыгай тӱҥалтышым ыштымыжлан тауштена. Тиде премий тыланда, пагалыме волонтёр-влак. Шке пашада уло гынат, еҥ-влаклан полышым пуаш вашкеда: специльный военный операцийыште улошо боецна-влак гыч тӱналын экологий проектлам ыштыме марте. Мемнан республикнан волонтёр толкын дене ончылно улмыжо – лач тендан тыршымыда. Тидын дене Российна виян, – каласен регионым вуйлатыше. «Вектор роста» АНО-н директоржо Надежда Коршунова Юрий Зайцевлан волонтёр-влакын пашаштым кӱкшын аклымыжлан тауштен.
Вашлиймаште икмыняр проект дене палдареныт. Морко районысо Коркатово лицейын тунемшыже Карина Краснова «Превратим деревню Коркатово в территорию экодобра!» тӱҥалтышыж нерген каласкален. Проектын тӱҥ шонымашыже – верысе памятник йырысе кумдыкым тӱзатымаш да йоча-влакым изинек пӱртӱсым аралаш туныктымаш.
Юл кундем кугыжаныш технологий университетыште кафедрын заведующийже Юлия Граница «Красота вокруг», Надежда Коршунова «Вектор роста» проект-влак дене палдареныт. Икымшыже мер кумдыкым тӱзатыме дене кылдалтын гын, весыже самырык тукымлан чыла могырым вияҥашыже йӧным ыштымылан да республикыште предпринимательствылан полышым пуымылан пӧлеклалтын.
#МЫВМЕСТЕ тӱнямбал премийым Россий Федераций президент Владимир Путинын кӱштымашыже почеш учредитлыме да 2021 ий гыч илышыш пурталтеш.
2026 ийыште Марйи Эл гыч конкурсыш 149 йодмаш пурен. Регионысо йыжыҥ тений июнь гыч август марте эртен. Кажне 12 номинацийыште 15 сеҥыше дене палемденыт.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж да Коркатово лицейын соцкылысе лаштыкшегыч налме.