Тыгайже кушто эше уло гын?

Пытартыш жапыште могай да молан гына пӧлеклалтше памятникым огыт поч?! Теве кодшо шуматкечын Марий Турек район Марий Китне ялыште школлан пӧлеклалтше моткочак ойыртемалтше памятникым почыныт. Тудым ондакысе школ олмышто вераҥденыт.
Тиде парт ден доска улыт. Тыгай памятникым шукынжо але марте нигуштат ужын огытыл докан!
Тудым ышташ ялын старостыжо Владислав Кибардин ден Галина Орлова темленыт.
Октябрь тӱҥалтыште Марий Турек районышто комадировкышто улмо годым ты ялышкат миен толна да Владислав Васильевич деке мӧҥгышкыжӧ пурен лекна. Вет парт лач тудын кудывечыштыже шога ыле. Эше ыштен гына кондымо да чиялтымат лийын огыл. Тунам парт ший тӱсан ыле. Тудын нӧлталалтше ужашыжым тарватен ончышым гын, тидым пыкшерак веле ыштышым!
– Памятник-шарныктышым мардеж лупшаш тӱҥалеш гынат, тудым тарватен ынже керт манын лӱмынак тыгай нелым ыштенда, очыни? – мутланымына годым йодым пӧръеҥ деч.
– Туге. Адакшым йӱрат йӱраш, лумат лумаш тӱҥалеш, сандене ӱмыржӧ кужу лийже манын, кӱртньӧ да калай гыч ыштыме, – палдарыш Владислав Кибардин.
А, чиялтымеке, тудо эшеат моторын ончалтеш. Ынде тиде шемалге-нарынчалге – ошалге-кӱреналге тӱсан парт ден доска Марий Китня ялым поснак сылнештарат да чылаштланат школышто тунемме жапыштым шарныктат.
Памятникым почмаште Марий Турек ола шотан илем администраций вуйлатыше Татьяна Хлебова, образований отдел вуйлатыше Ольга Курбатова лийыныт да саламленыт, тудым ыштымаште, вераҥдымаште тыршыше-влаклан тау мутым ойленыт. Мероприятийыш тыгак Марий Китне школышто туныктышо, тунемше-влак да верысе калык чумыргеныт.
Любовь Камалетдинова
Фотом соцкыл лаштык гыч налме.