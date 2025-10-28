УВЕР ЙОГЫН

«Тыгай вашлиймаш мемнам пойдара»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 7 гана онченыт

 

Йошкар-Олаште тӱнямбал кӱкшытан «Йылме. Тӱвыра. Этнос» III форум эрта.

Россий ден Китай культур-влакын Идалыкыштлан пӧлеклалтше мероприятий – эл-влак коклаште келшымаш кылым пеҥгыдемдыше кӱвар.

Участник-влаклан Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Россий калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева  сай паша лектышым тыланен да палемден: «Тыгай вашлиймаш-шамыч мемнам пойдарат. Тӱрлӧ калыкын еҥже-влак лишылрак лийыт, икте-весым сайынрак умылаш тӱҥалыт. Тыге келшымаш, паша кыл пеҥгыдемыт. Тӱрлӧ йылме дене мутланена, тӱвырана тӱрлӧ гынат, мемнан цель ден задачына-влак икгай улыт».

Форумын тӱҥ мероприятийже-влак –  тӱнямбал кӱкшытан «Йылме, тӱвыра, этнос. Тӱнямбалне йылме шотышто сӱрет» XVII научно-практический конференций, «Цифраҥдымаш условийыште национальный йылмылаш кусарыме дене кылдалтше кызытсе йодыш-влак» «йыргешке» ӱстел, ончыл преподватель-влакын мастер-классышт, студент-шамычлан олимпиаде, викторине да усталык конкурс-шамыч.

Мероприятийым Марий кугыжаныш ден Озаҥ (Приволжский) федеральный университет-влак эртарат. Форум 31 октябрь марте шуйна.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен

Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыж гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Чыталтыза! Ий эше вичкыж!

«Марий Эл» газет редакцийна Печать пӧртыштӧ 7-ше пачашыште верланен да, кузе ойлат, ме кӱшнӧ шинчена да торашке ужына. Но лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Ломбо пеледыш лиям ыле гын…»

Мландӱйвоҥго… Пытартыш жапыште тудын нерген ала-молан чӱчкыдынрак да чӱчкыдынрак колаш логалеш – пуйто панацей, чыла черым эмлен кертше средстве. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Йылман гын калык, ок лий тулык»

— возен лӱмлӧ марий поэт Семен Николаев. Чын вет, йылме — кажне калыкын эн кугу поянлыкше. Тудо йомеш гын, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий