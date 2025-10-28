«Тыгай вашлиймаш мемнам пойдара»

Йошкар-Олаште тӱнямбал кӱкшытан «Йылме. Тӱвыра. Этнос» III форум эрта.
Россий ден Китай культур-влакын Идалыкыштлан пӧлеклалтше мероприятий – эл-влак коклаште келшымаш кылым пеҥгыдемдыше кӱвар.
Участник-влаклан Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Россий калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева сай паша лектышым тыланен да палемден: «Тыгай вашлиймаш-шамыч мемнам пойдарат. Тӱрлӧ калыкын еҥже-влак лишылрак лийыт, икте-весым сайынрак умылаш тӱҥалыт. Тыге келшымаш, паша кыл пеҥгыдемыт. Тӱрлӧ йылме дене мутланена, тӱвырана тӱрлӧ гынат, мемнан цель ден задачына-влак икгай улыт».
Форумын тӱҥ мероприятийже-влак – тӱнямбал кӱкшытан «Йылме, тӱвыра, этнос. Тӱнямбалне йылме шотышто сӱрет» XVII научно-практический конференций, «Цифраҥдымаш условийыште национальный йылмылаш кусарыме дене кылдалтше кызытсе йодыш-влак» «йыргешке» ӱстел, ончыл преподватель-влакын мастер-классышт, студент-шамычлан олимпиаде, викторине да усталык конкурс-шамыч.
Мероприятийым Марий кугыжаныш ден Озаҥ (Приволжский) федеральный университет-влак эртарат. Форум 31 октябрь марте шуйна.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен
Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыж гыч налме