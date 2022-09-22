Россий Федерацийын Кугыжаныш Думыжо икымше лудмаште элнан школлаштыже ик федерал тӱҥ общеобразовательный программым шыҥдарыме шотышто законопроектым приниматлен.

Россий Просвещений министр Сергей Кравцовын ойлымыж почеш, тиде вашталтыш туныктымо пашаште вашлиялтше шуко йодышым рашемдаш полша, регион-влаклан учебникым налме шотышто пашам куштылемда, тыгак ик тунемме кумдыкым вияҥдаш йӧным ышта. «Тиде законопроектым – единый федеральный программым – туныктышо ден ача-ава-влак шукертсек вучат. Тудо элнан чыла школжылан обязательныйлан шотлалташ тӱҥалеш. Тыгак тудо министерствылан автор-влакын коллективыштым чумыраш, учебник-шамычым ямдылаш правам пуа», – каласен тудо.

Федеральный тӱҥ общеобразовательный программым (ФООП) 2023 ий 1 сентябрь илышыш пурташ тӱҥалаш палемдыме. Тыгодым тӱҥалтыш общий образований программыште руш йылме, сылнымутым лудмаш да йырым-йырысе тӱня дене кылдалтше занятий-влак обязательный лийшаш улыт, а тӱҥ да кыдалаш общий образований программыште – руш йылме, литератур,. Историй, обществознаний, географий да ОБЖ.

Г.Кожевникова