Туныктышо да паша вер

Марий кугыжаныш университетын Педагогический институтыштыжо вакансий-влак ярмиҥга лийын.
Йӱлаш пурышо мероприятийыште выпускной курс-влакын студентышт, образований виктемын вуйлатышыже ден специалистше, школ директор ден йочасадлам вуйлатыше-влак да молат лийыныт.
Ярмиҥгаште республикысе ик эн ончыл тунемме организаций-шамыч, профессионал могырым кушмо йӧн, тыгак самырык туныктышылан социальный полыш дене палдареныт. Марий Эл образований да науко министрын алмаштышыже Валентина Гаврилова целевой тунеммаш дене кылдалтше докладым ыштен.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.