Марий Элыште шушаш сайлымаш кампанийлан мер эскерыше-влакым туныкташ тӱҥалыныт.
Шуматкечын да рушарнян икымше тӱшкам туныктеныт. Республикын Мер палатыжын волонтер-эскерыше лияш ӱжмашыж почеш электоральный законодательствын негызше шотышто шинчымашым налаш чылаже тӱжем утла еҥ кумылым ончыктен.
Штаб вуйлатыше, Марий Элын Мер палатыжын еҥже Евгений Кузнецов палемден:
– Ончычсо сайлымаш кампанийлаште наблюдатель пашам шуктышо да тидым икымше гана ышташ кумылым ончыктышо-влак улмылан куанем. Тунеммаш чылаштлан пайдале лиеш, вет законодательствыш вашталтыш эреак пурталтеш.
Тренинг-влак Йошкар-Олаште да республикысе чыла районышто эртат. Штабын планже дене волонтер-эскерыше-влак кажне участковый избирательный комиссийыште пашам ышташ, сайлыше-влакын праваштым шуктымым эскераш тӱҥалыт.
Штаб вуйлатышын алмаштышыже, Марий Элын Мер палатыжын еҥже Роман Золотухин ойлен:
– Туныктымаш НОМ (независимый общественный мониторинг) ассоциацийын «Золотой стандарт наблюдателя» методикыж почеш эртаралтеш. Тудын авторжо-влакын палемдат: кеч-могай специализациян да ямдылалтме кӱкшытат еҥ-влак тунеммашым эртен кертыт.
Тылеч ончыч регионын Мер палатыже пелен штабын преподавательже-влак НОМ ассоциацийын федеральный экспертше-влак дене вашлийыныт. Федеральный координаторжо Неман Рагимов палемден:
– Эскерыше-влаклан ме комплексный методический полышым, эскерыше практикым темлена. Тушко правовой ден сайлымашым информационно ончыктымо шотышто ужаш-влак пурталтыныт.
Ушештарена: IX созыв Кугыжаныш Думыш депутат-влакым сайлымаш 18-20 сентябрьыште лиеш.
Любовь Камалетдинова