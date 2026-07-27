УВЕР ЙОГЫН

Туныкташ тӱҥалыныт

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

 

Марий Элыште шушаш сайлымаш кампанийлан мер эскерыше-влакым туныкташ тӱҥалыныт. 

Шуматкечын да рушарнян икымше тӱшкам туныктеныт. Республикын Мер палатыжын волонтер-эскерыше лияш ӱжмашыж почеш электоральный законодательствын негызше шотышто шинчымашым налаш чылаже тӱжем утла еҥ кумылым ончыктен.

Штаб вуйлатыше, Марий Элын Мер палатыжын еҥже Евгений Кузнецов палемден:

– Ончычсо сайлымаш кампанийлаште наблюдатель пашам шуктышо да тидым икымше гана ышташ кумылым ончыктышо-влак улмылан куанем. Тунеммаш чылаштлан пайдале лиеш, вет законодательствыш вашталтыш эреак пурталтеш.

Тренинг-влак Йошкар-Олаште да республикысе чыла районышто эртат. Штабын планже дене волонтер-эскерыше-влак кажне участковый избирательный комиссийыште пашам ышташ, сайлыше-влакын праваштым шуктымым эскераш тӱҥалыт.

Штаб вуйлатышын алмаштышыже, Марий Элын Мер палатыжын еҥже Роман Золотухин ойлен:

– Туныктымаш НОМ (независимый общественный мониторинг) ассоциацийын «Золотой стандарт наблюдателя» методикыж почеш эртаралтеш. Тудын авторжо-влакын палемдат: кеч-могай специализациян да ямдылалтме кӱкшытат еҥ-влак тунеммашым эртен кертыт.

Тылеч ончыч регионын Мер палатыже пелен штабын преподавательже-влак НОМ ассоциацийын федеральный экспертше-влак дене вашлийыныт. Федеральный координаторжо Неман Рагимов палемден:

–  Эскерыше-влаклан ме комплексный методический полышым, эскерыше практикым темлена. Тушко правовой ден сайлымашым информационно ончыктымо шотышто ужаш-влак пурталтыныт.

Ушештарена: IX созыв Кугыжаныш Думыш депутат-влакым сайлымаш 18-20 сентябрьыште лиеш.

Любовь Камалетдинова

 

Лудаш темлена:
нацпроект УВЕР ЙОГЫН

ЙОДЫШ ЛЕКТЕШ ГЫН, ВОЛОНТЁРЫМ ЙОДСА

 «Оласе йырвелым йӧнаным ыштымаш» федеральный проект дене келшышын, 2022 ийыште тӱзатышаш кумдык-влак верч йӱклымаш эл мучко эрта. Тудо 26 лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Верховный суд Марий Элын ончычсо кугыжаныш пого министржылан штрафым кок пачаш шукырак тӱлыкташ палемден

Марий Элын Верховный судшо республикын ончычсо кугыжаныш пого министржылан палемдыме штрафым кок пачаш кугемден. 
УВЕР ЙОГЫН

Прививке да арака

У коронавирус инфекций деч вакцинацийым профилактический прививке-влак календарьыш пуртымо. Прививкым ыштыктыме деч ончыч калыкым шуэн огыл ик йодыш тургыжландара: лудаш…

Добавить комментарий