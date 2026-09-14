САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Тӱнямбал фестиваль самырык-влакым ушен

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 67 гана онченыт

Марий кугыжаныш университетын ректоржо Михаил Швецов Самырык-влакын тӱнямбал фестивальышкышт ушнен.

Тиде кечылаште Екатеринбург олаште эртыше мероприятийыште Марий Элын чапшым вузын студентше-влакын делегацийышт арала. Ректор ӱдыр-рвезе-влак дене вашлийын да мастер-класслаште сеҥымашым тыланен.

Фестивальыште Михаил Швецов «Российысе гастрономический картын» авторжо Екатерина Шаповалан вуйлатымыж почеш эртыше «Вкус народов мира» гастрономический проектын площадкыштыже лийын. Тушто марий калыкын кочкышыж дене Марий Эл гыч Юлия ден Иван Антроповмыт палдарат. Нуно подкогыльым ямдылыме мастер-классым эртарат. А кастене университетын Индий гыч студентше-влак шке калыкыштын кочкышыштым ямдылаш тӱҥалыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Умбакыже вияҥаш пеҥгыде негыз

Инвестиций Умбакыже вияҥаш пеҥгыде негыз «Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» шкеныштын авалтыме регионлашкышт электросеть комплексым вияҥдаш лудаш…
САМЫРЫК ТУКЫМ

Милена Декина: «Министрын саламлымыже пагалымым ончыкта»

Тӱнямбалне шукертак ӱдырамаш ден пӧръеҥ пашам ойыркалат. Но тачысе саманыште тиде чылаж годым келшен огеш тол, очыни. Кызыт шуко лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Пайдале пашаш ушненыт

Россий мучко «Горсть Победы» военно-патриотический акций эрта. 20 июньышто, Ойганен шарныме кече вашеш, Медведево районысо  Пиасир (Нурма) ял шотан лудаш…

Добавить комментарий