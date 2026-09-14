Тӱнямбал фестиваль самырык-влакым ушен

Марий кугыжаныш университетын ректоржо Михаил Швецов Самырык-влакын тӱнямбал фестивальышкышт ушнен.
Тиде кечылаште Екатеринбург олаште эртыше мероприятийыште Марий Элын чапшым вузын студентше-влакын делегацийышт арала. Ректор ӱдыр-рвезе-влак дене вашлийын да мастер-класслаште сеҥымашым тыланен.
Фестивальыште Михаил Швецов «Российысе гастрономический картын» авторжо Екатерина Шаповалан вуйлатымыж почеш эртыше «Вкус народов мира» гастрономический проектын площадкыштыже лийын. Тушто марий калыкын кочкышыж дене Марий Эл гыч Юлия ден Иван Антроповмыт палдарат. Нуно подкогыльым ямдылыме мастер-классым эртарат. А кастене университетын Индий гыч студентше-влак шке калыкыштын кочкышыштым ямдылаш тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.