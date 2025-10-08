ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тунемме у кумдык – вияҥме у йыжыҥ

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 26 гана онченыт

Марий Элыште куд тунемме-производство кластер почылтын.

Тыгай рӱдер-влакым Марий радиомеханический, Йошкар-Оласе строительный, Строительно-технологический, Марий политехнический, Ялозанлык механизаций техникумлаште да Йошкар-Оласе технологический колледжыште ыштыме. Жаплан келшыше оборудованиян мастерскойлаште студент-влакым чоҥымаш, компьютер технологий полшымо дене металлым обрабатыватлыме, текстиль производство, чодыра паша, ялозанлык техникым олмыктымо, радиомеханике да электромонтаж дене кылдалтше специальность-шамычлан туныктат.

Марий радиомеханический техникумышто тунемме-производство кластерым торжественно почмаште республикын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая лийын. Тудо Марий Элын промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министрже Владимир Халюзин, МарГУ ден техникумын еҥже-влак дене пырля «ТЕХНОТЕХ» ООО дене радиоэлектронике областьыште вашкылым ыштыме нерген ойпидышым ыштен.

«Марий радиомеханический техникумышто тунемме-производство комплексым почмаш  2024 ийыште почмо «Радиоэлектроника-РМТ» кластернам вияҥдыме у йыжыҥ. Кызытсе жаплан келшыше оборудований полшымо дене, тыгак республикысе ик эн ончыл предприятийла дене вашкылым ыштымылан кӧра тиде комплекс ончыкыжым инноваций рӱдерыш савырна манын, пеҥгыдын ӱшанем», –  соцкылысе лаштыкыштыже палемден министр.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Школ – мемнан ончыкылык

Шинчымаш кечын Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев Волжск оласе 6-шо №-ан школын торжественный линейкыштыже лийын. Ушештарена, тиде тунемме вер лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Акций: Тыныс илышым пӧлеклыше-влаклан таушто

Сеҥымаш кече вашеш Марий Элысе ола ден районлаште Кугу Отечественный сарын ветеранже-влаклан полшымо шот дене оксам погымо акций тӱҥалын. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Умылаш йодыт

Медведево районысо Калыклан социальный полыш мере-влакым пуымо рӱдерыште кызыт «электрон черет» терминалыш шындыме уэмдыме версиян программный обеспеченийым шотыш кондат. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий