Тунемме у кумдык – вияҥме у йыжыҥ

Марий Элыште куд тунемме-производство кластер почылтын.
Тыгай рӱдер-влакым Марий радиомеханический, Йошкар-Оласе строительный, Строительно-технологический, Марий политехнический, Ялозанлык механизаций техникумлаште да Йошкар-Оласе технологический колледжыште ыштыме. Жаплан келшыше оборудованиян мастерскойлаште студент-влакым чоҥымаш, компьютер технологий полшымо дене металлым обрабатыватлыме, текстиль производство, чодыра паша, ялозанлык техникым олмыктымо, радиомеханике да электромонтаж дене кылдалтше специальность-шамычлан туныктат.
Марий радиомеханический техникумышто тунемме-производство кластерым торжественно почмаште республикын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая лийын. Тудо Марий Элын промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министрже Владимир Халюзин, МарГУ ден техникумын еҥже-влак дене пырля «ТЕХНОТЕХ» ООО дене радиоэлектронике областьыште вашкылым ыштыме нерген ойпидышым ыштен.
«Марий радиомеханический техникумышто тунемме-производство комплексым почмаш 2024 ийыште почмо «Радиоэлектроника-РМТ» кластернам вияҥдыме у йыжыҥ. Кызытсе жаплан келшыше оборудований полшымо дене, тыгак республикысе ик эн ончыл предприятийла дене вашкылым ыштымылан кӧра тиде комплекс ончыкыжым инноваций рӱдерыш савырна манын, пеҥгыдын ӱшанем», – соцкылысе лаштыкыштыже палемден министр.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме