Тул дене сӧрастарымылан

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын пашаче ешыже Йошкар-Олам У ий годым сӧрастарымыжлан мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов деч тауштымашым налын.

Эртыше тылзылаште «Мариэнергон» специалистше-влак кугу пашам шуктеныт – Йошкар-Оласе сетьлашке латвич сӧрал инсталляцийым да уремысе меҥгылашке коло консольым ушеныт. Республик ден Никонов лӱмеш площадьлаште, Семёновка селасе скверыште, Ленин площадьыште, Чавайн бульварыште, Ленин проспектыште, Йоча ден самырык-влакын усталык полатышт, Самырык-влакын полатышт, Россий армийын тӱвыра полатше воктене, Ната Бабушкина лӱмеш скверыште нуно волгалт йӱлат. Марий тӱран светодиод консольлам ола кӧргысӧ корнын кум йыргешке савыртышыштыже урем меҥгылашке пижыктыме. Энергетик-влак тыгак Ленин площадьысе, Тарханово паркысе, Семёновка селасе да Марий паркысе У ий кожлам сылнын волгалтареныт.

Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов Марий Эл Республикын рӱдолажым У ий вашеш сӧрастарымылан, тӱрлӧ тӱсан тул да сылнештарыш дене пайрем шӱлышым пурташ полшымылан энергетик-влаклан кугу таум каласен.

«Мариэнергон» пашаеҥже-влак Йошкар-Олам сӧрастарышашлан тиде ганат кугун тыршеныт. Тул сылнештарыш олаште илыше ден уна-влакым куандарыже, а эн кугу теле пайрем чынжымак мондалтдыме лийже манын, чылажымат ыштеныт», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкылаште: Антон Трудинов Таумутым кучыктен.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

