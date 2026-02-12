Таумут
Тул дене сӧрастарымылан
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын пашаче ешыже Йошкар-Олам У ий годым сӧрастарымыжлан мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов деч тауштымашым налын.
Эртыше тылзылаште «Мариэнергон» специалистше-влак кугу пашам шуктеныт – Йошкар-Оласе сетьлашке латвич сӧрал инсталляцийым да уремысе меҥгылашке коло консольым ушеныт. Республик ден Никонов лӱмеш площадьлаште, Семёновка селасе скверыште, Ленин площадьыште, Чавайн бульварыште, Ленин проспектыште, Йоча ден самырык-влакын усталык полатышт, Самырык-влакын полатышт, Россий армийын тӱвыра полатше воктене, Ната Бабушкина лӱмеш скверыште нуно волгалт йӱлат. Марий тӱран светодиод консольлам ола кӧргысӧ корнын кум йыргешке савыртышыштыже урем меҥгылашке пижыктыме. Энергетик-влак тыгак Ленин площадьысе, Тарханово паркысе, Семёновка селасе да Марий паркысе У ий кожлам сылнын волгалтареныт.
Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов Марий Эл Республикын рӱдолажым У ий вашеш сӧрастарымылан, тӱрлӧ тӱсан тул да сылнештарыш дене пайрем шӱлышым пурташ полшымылан энергетик-влаклан кугу таум каласен.
«Мариэнергон» пашаеҥже-влак Йошкар-Олам сӧрастарышашлан тиде ганат кугун тыршеныт. Тул сылнештарыш олаште илыше ден уна-влакым куандарыже, а эн кугу теле пайрем чынжымак мондалтдыме лийже манын, чылажымат ыштеныт», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: Антон Трудинов Таумутым кучыктен.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.