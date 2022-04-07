Тукым вашлиймаш

6 апрельыште Марий Эл Образований да науко министр Лариса Ревуцкая ведомствын Общественный советшын заседанийжын кышкарыштыже кундемыштына тӱрлӧ жапыште образований сферым вуйлатыше-влак дене вашлийын.

Тыге ты кечын министерствыште уна лийыныт:

Леонид Гаранин – 1988-2001 ийлаште Марий Эл Образований да молодёжь политике министерствын профессионал образований да калыкым уэш туныктен лукмо шотышто республикысе кугыжаныш комитетын председательже;

Римма Катаева – 1988-2001 ийлаште Марий Эл образований министр;

Геннадий Мустаев – 1992-97 ийлаште Марий Эл образований да воспитаний министр;

Галина Швецова – 2001-2017 ийлаште Марий Эл образований да науко министр.

Лариса Ревуцкая погынышо-влаклан образований да науко министерствын кызытсе ик эн тӱҥ направленийлаже да задачыже-шамыч дене палдарен. Тудо школ-влакым вияҥдыме паша, туныктышын профессийже, самырык тукымлан воспитанийым пуымо, кыдалаш профессионал образованийда моло нерген ойлен. Вашлиймашыш толшо-влак палемденыт: нунын кокла гыч кажныжын паша ыштыме условийже куштылго лийын огыл, нелылык ятыр вашлиялтын, туге гынат вуйлатыме командышт кундемлан кӱлшӧ, регионын образований системыжым вияҥдаш ятыр кӱлешан пашам ыштен. Лариса Ревуцкая тыгай вашлиймашым толмылан да паша опытышт дене палдарымылан уна-влаклан тауштен ойлен.

Г.Кожевникова