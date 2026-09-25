Волжский
Трассымат, кӱварымат – ик жапыштак
Волжский округысо Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял автомобиль корным да Курша эҥер гоч кӱварым олмыктен пытарат.
Тиде паша «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект дене келшышын шукталтеш. 9 километр кутышан корнышто «Марий Эл Дорстрой» АО подряд организаций, тошто асфальтым нӱжын налын, у вартыш дене шарен. Кызыт подрядчик корно йымач вӱд йоген кайыме пучым олмыкта, трассе тӱрым пеҥгыдемда да кӱкшырак верыште авыртышым ышта. Специалист-влак эше автобус шогалме кок верым тӧрлат, корно разметкым уэмдат. Объектым сентябрь мучаште тӱрыс олмыктен шуктышаш улыт.
«Мостремстрой» АО подряд организаций Курша эҥер гоч кӱварым олмыктымо тӱҥ пашам мучашлен. Тушто кӱвар гыч волымо тошкалтышым, вӱд йоген кайыме верым, эрыктыше сооруженийым, перил авыртышым ыштыме да бетон ӱмбалым чиялтыме. Кызыт подрядчик корно тӱрым пеҥгыдемда, авыртышым шында да разметкым ышта. Объект технический велым 92 процент утлалан ямде, сандене транспорт кудалышташ тӱҥалын. Кӱвар 36,6 метр кутышан.
Кок объектыште пашам ик жапыште ыштымаш илышлан кӱлешан икмыняр объектыш: Учимсолаште МФЦ-ш, Пӧтъялыште школыш, ФАП-ыш да Серафим Саровский лӱмеш шнуй йӱштылмӧ верыш – транспорт дене логалаш йӧным саемда.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Куршо эҥер гоч у кӱвар.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.