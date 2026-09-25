УВЕР ЙОГЫН

Трассымат, кӱварымат – ик жапыштак

Юрий Исаков Комментарий Материалым 34 гана онченыт

Волжский

Трассымат, кӱварымат – ик жапыштак

Волжский округысо Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял автомобиль корным да Курша эҥер гоч кӱварым олмыктен пытарат.

Тиде паша «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект дене келшышын шукталтеш. 9 километр кутышан корнышто «Марий Эл Дорстрой» АО подряд организаций, тошто асфальтым нӱжын налын, у вартыш дене шарен. Кызыт подрядчик корно йымач вӱд йоген кайыме пучым олмыкта, трассе тӱрым пеҥгыдемда да кӱкшырак верыште авыртышым ышта. Специалист-влак эше автобус шогалме кок верым тӧрлат, корно разметкым уэмдат. Объектым сентябрь мучаште тӱрыс олмыктен шуктышаш улыт.

«Мостремстрой» АО подряд организаций  Курша эҥер гоч кӱварым олмыктымо тӱҥ пашам мучашлен. Тушто кӱвар гыч волымо тошкалтышым, вӱд йоген кайыме верым, эрыктыше сооруженийым, перил авыртышым ыштыме да бетон ӱмбалым чиялтыме. Кызыт подрядчик корно тӱрым пеҥгыдемда, авыртышым шында да разметкым ышта. Объект технический велым 92 процент утлалан ямде, сандене транспорт кудалышташ тӱҥалын. Кӱвар 36,6 метр кутышан.

Кок объектыште пашам ик жапыште ыштымаш илышлан кӱлешан икмыняр  объектыш: Учимсолаште МФЦ-ш, Пӧтъялыште школыш, ФАП-ыш да Серафим Саровский лӱмеш шнуй йӱштылмӧ верыш  – транспорт дене логалаш йӧным саемда.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Куршо эҥер гоч у кӱвар.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Курымеш шарнаш тӱҥалына

  Россий президент Владимир Путинын  темлымыж почеш элыштына «Без срока давности» всероссийский проект илышыш шыҥдаралтеш. марий Элыште тудын пашажым лудаш…
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

Кок-кум почеламут…

21 сентябрьыште «Сылнымут шыже» семинар-совещаний эртаралтын. В.М.Васильев лӱмеш Йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше Марий институтын залже тич погынышо-влак коклаште лудаш…
УВЕР ЙОГЫН ЭКОНОМИКЕ

Изи бизнеслан – полыш

Экономике – таче Изи бизнеслан – полыш «Изи да кокла кугытан предпринимательстве да индивидуальный предприниматель тӱҥалтышлан полшымаш» нацпроект дене лудаш…

Добавить комментарий