Кӱвар
Тоштым рончен уэмдат
Кодшо ийын республикыштына «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш вич (чылаже 197 метр утла кужыт) кӱварым уэмдыме. Теният кугу паша вуча.
Звенигово – Шолэҥер – Морко автокорнын 67-ше километрыштыже Вончо эҥер гоч кӱварым ӱмаштак олмыкташ пижме. Тачысе кечылан тушто тошто сооруженийын пурла велжым тӱрыс рончымо да меҥгым шогалтышашлан негызым ышташ, а серыште свайым кыраш тӱҥалме. Кызыт тушто транспорт шола велым гына я ик, я вес могырыш вашталалт кудалыштеш. Корно аҥысыр улмылан кӧра писылыкым шагатыште 20 километр марте иземдыме.
Параньга – Уньжинский корнын 14-ше километрыштыже Элнет эҥер гоч кӱвар капитално олмыкталтеш. Кызыт воктенже транспорт дене кудалышташ жаплан ыштыме сооруженийым монтироватлен пытарыме, но туштат шагатыште 50 километр дене гына эрташ лиеш. А тошто кӱварым рончаш тӱҥалме. Кӱварын кужытшо 48 метр лиеш, тушто пашам тений ноябрьыште мучашлышаш улыт.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Вончо гоч кӱвар пужен ышталтеш.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.