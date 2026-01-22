УВЕР ЙОГЫН

Тоштым рончен уэмдат

Юрий Исаков Комментарий Материалым 41 гана онченыт

Кӱвар

Кодшо ийын республикыштына «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш вич (чылаже 197 метр утла кужыт) кӱварым уэмдыме. Теният кугу паша вуча.

Звенигово – Шолэҥер – Морко автокорнын 67-ше километрыштыже Вончо эҥер гоч кӱварым ӱмаштак олмыкташ пижме. Тачысе кечылан тушто тошто сооруженийын пурла велжым тӱрыс рончымо да меҥгым шогалтышашлан негызым ышташ, а серыште свайым кыраш  тӱҥалме. Кызыт тушто  транспорт шола велым гына я ик, я вес могырыш вашталалт кудалыштеш. Корно аҥысыр улмылан кӧра писылыкым шагатыште 20 километр марте иземдыме.

Параньга – Уньжинский корнын 14-ше километрыштыже Элнет эҥер гоч кӱвар капитално олмыкталтеш. Кызыт воктенже транспорт дене кудалышташ жаплан ыштыме сооруженийым монтироватлен пытарыме, но туштат шагатыште 50 километр дене гына эрташ лиеш. А тошто кӱварым рончаш тӱҥалме. Кӱварын кужытшо 48 метр лиеш, тушто пашам тений ноябрьыште мучашлышаш улыт.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Вончо гоч кӱвар пужен ышталтеш.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

ОБРАЗОВАНИЙ САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Тыршен ыштыме паша эре лектышан

Юл кундем кугыжаныш технологий университетын Йошкар-Оласе аграрный колледжше пелен ыштыме «Агротехник» тунемме-производство кластерыш тунемаш пурымо приёмный кампаний август кыдалне лудаш…

ЙОШКАР-ОЛА УВЕР ЙОГЫН

Пӧлемыште огыл, уремыштак тергеныт

Республикысе кожно-венерологический диспансерын специалистше-влак Патриарший площадьыште «Дермоскопий – кава йымалне» акцийым эртареныт. Ныл кече жапыште 1029 еҥ коваштыжым терген. лудаш…

УВЕР ЙОГЫН

ПУДИЙ ПОМЫЖАЛТЫН

Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжын увертарымыж почеш, 10 апрельыште республикыштына тений пудий пурымо икымше кум случайым регистрироватлыме. Тазалыклан зияным ыштен лудаш…

