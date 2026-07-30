Параньга
Тоштым нӱжыныт, ум шареныт
Параньга районышто Элпанур ял деке автокорным тӧрлымӧ.
«Корно мастер» ООО подряд организацийын специалистше-влак лакылаҥше тошто асфальт шартышым нӱжын налыныт, уым шареныт, нӱжмӧ гранулым да тыгыде кӱм корно шӧрыш оптеныт, вӱд йоген каяш пыштыме пучлам олмыктеныт, шижтарыше знаклам шогалтылыныт.
Олмыктымо корнын кужытшо – 2 километр, паша акше – 49 миллион теҥге. Ты кундемыште илыше 630 еҥлан тудо пеш кӱлешан, вет тусо социально кӱлешан объектла деке пураш да район рӱдыш кайыше Кугу Пумарий – Параньга регионал трассыш лекташ йӧнан лиеш.
Изи ялла деке корным олмыктымаш, кушто илымым ончыде, чыла гражданлан икгаяк йӧным ышта. Тудо условийым веле огыл саемда, кундемым экономике велым вияҥдаш полша. Инвестицийым савыраш да верысе бизнеслан кушкаш негызым ышта. Тыгай проект раш ончыкта: кугыжаныш программе-влак калыкын йодмашыжым шуктымашке да элна мучко йӧнлӧ инфраструктурым ыштымашке виктаралтыныт.
Нацпроект кӱшеш ты корным олмыктымо дене Параньга район кумдыкышто регионал кӱкшытан 118 километр утла корным нормативлан келшышыш шуктымо. А чумыржо 161 километр лиеш, тугеже тӧрлышаш эше шагал огыл.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Элпанурыш корно – ончыч да кызыт.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.