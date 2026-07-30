УВЕР ЙОГЫН

Тоштым нӱжыныт, ум шареныт

Юрий Исаков Комментарий Материалым 44 гана онченыт

Параньга

Тоштым нӱжыныт, ум шареныт

Параньга районышто Элпанур ял деке автокорным тӧрлымӧ.

«Корно мастер» ООО подряд организацийын специалистше-влак лакылаҥше тошто асфальт шартышым нӱжын налыныт, уым  шареныт, нӱжмӧ гранулым да тыгыде кӱм корно шӧрыш оптеныт, вӱд йоген каяш пыштыме пучлам олмыктеныт, шижтарыше знаклам шогалтылыныт.

Олмыктымо корнын кужытшо – 2 километр, паша акше – 49 миллион теҥге. Ты кундемыште илыше 630 еҥлан тудо пеш кӱлешан, вет тусо социально кӱлешан объектла деке пураш да район рӱдыш кайыше Кугу Пумарий – Параньга регионал трассыш лекташ йӧнан лиеш.

Изи ялла деке корным олмыктымаш, кушто илымым ончыде, чыла гражданлан икгаяк йӧным ышта. Тудо условийым веле огыл саемда, кундемым экономике велым вияҥдаш полша. Инвестицийым савыраш да верысе бизнеслан кушкаш негызым ышта. Тыгай проект раш ончыкта: кугыжаныш программе-влак калыкын йодмашыжым шуктымашке да элна мучко йӧнлӧ инфраструктурым ыштымашке виктаралтыныт.

Нацпроект кӱшеш ты корным олмыктымо дене Параньга район кумдыкышто регионал кӱкшытан 118 километр утла корным нормативлан келшышыш шуктымо. А чумыржо 161 километр лиеш, тугеже тӧрлышаш эше шагал огыл.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Элпанурыш корно – ончыч да кызыт.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Росреестр шижтара: «Амнистийыш» логалаш тыршыза

Росреестрын Марий Элысе виктемже увертара: 2018 ий 1 мартыште «дачный амнистийын» але илыме шке пӧртлан правам простаҥдыме процедур дене лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ожно тыште эн кугу кумалтыш лийын

6 октябрьыште Морко район Кугу Вараҥыж ял воктенысе отышто тӱня кумалтыш эртаралте.   Ныл ийлан ик гана Тудлан «Марий лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Корным ыштыме паша нерген ойлен

Марий Эл вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Юрий Зайцев моло регион вуйлатыше-влак дене пырля РФ региональный вияҥмаш шотышто правительственный комиссийын лудаш…

Добавить комментарий