Тергымашым эртыза!

«Онкопатруль» Марий Элын районлаштыже пашам ышташ тӱҥалын.
Акцийын икымше мероприятийже-влакым Шернур ден Юрино районлаште эртараш палемденыт. Тидын деч ончыч верлаште онкологий чер лӱдыкшыдымылык улмо дене кылдалтше анкетированийым эртарат. Тудын иктешлымашыже почеш еҥ-влакын тазалыкыштым тергат, да специалист-влакын консультацийыштым налыт.
23 июньышто Шернур округышто приёмым онколог, гинеколог, дерматолог, хирург да стоматолог эртареныт. Тыгак еҥ-влаклан УЗИ-диагностикым, флюроографийым, маммографийым ыштеныт.
Юрино округышто «Онкопатруль» акций 27 июньышто эрта. Тушто приёмыш толшо-влакым Республикысе онкологий диспансерын специалистше-влак тергаш тӱҥалыт.
Тазалыкым тергаш кумылан-влаклан эн ончычак районласе поликлиникыште, фельдшер-акушер да врачебный амбулаторийлаште анкетированийым эртыман.
Галина Кожевникова
Фотом Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыжын соцкылысе лаштыкше гыч налме.