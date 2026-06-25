УВЕР ЙОГЫН

Тергымашым эртыза!

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 3 гана онченыт

 

«Онкопатруль» Марий Элын районлаштыже пашам ышташ тӱҥалын.

Акцийын икымше мероприятийже-влакым Шернур ден Юрино районлаште эртараш палемденыт. Тидын деч ончыч верлаште онкологий чер лӱдыкшыдымылык улмо дене кылдалтше анкетированийым эртарат. Тудын иктешлымашыже почеш еҥ-влакын тазалыкыштым тергат, да специалист-влакын консультацийыштым налыт.

23 июньышто Шернур округышто приёмым онколог, гинеколог, дерматолог, хирург да стоматолог эртареныт. Тыгак еҥ-влаклан УЗИ-диагностикым, флюроографийым, маммографийым ыштеныт.

Юрино округышто «Онкопатруль» акций 27 июньышто эрта. Тушто приёмыш толшо-влакым Республикысе онкологий диспансерын специалистше-влак тергаш тӱҥалыт.

Тазалыкым тергаш кумылан-влаклан эн ончычак районласе поликлиникыште, фельдшер-акушер да врачебный амбулаторийлаште анкетированийым эртыман.

Галина Кожевникова

Фотом Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыжын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Ӱшаным огыт йомдаре

Специальный военный операцийын ветеранже «Мужество» орден дене палемдалтше, тачысе кечылан регионышто следж-хоккей дене сборный командын участникше, «Герои Марий Эл. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ынде черетым оролышаш уке

Россий Пенсий фондын Морко районысо виктемжын клиент службыштыжо электрон черет пашам ышташ тӱҥалын. Ынде клиент-шамычлан специалистын приёмышкыжо логалашлан черетым лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Электросеть ий еда уэмдалтеш

Иктешлыме Электросеть ий еда уэмдалтеш «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалыштыже  электросеть комплексым вияҥдаш ӱмаште 816 миллион лудаш…

Добавить комментарий