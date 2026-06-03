Марий Элысе тунемме верлам вуйлатыше-влакын советникышт у программе почеш тунеммашым эртат.
Тунеммашын икымше йыжыҥышкыже 400 еҥ чумырген, нунын кокла гыч 7-ше – мемнан республик гыч. Участник-влак Пермь кугыжаныш гуманитарно-педагогический университетыште ешартыш шинчымашым налыт.
«Теорийым практикыште вигак кучылтмо йӧн – ты тунеммаш мыланем лач тидын дене шергакан. Ме лекцийым колыштына веле огыл, паша инструментым ышташ тунемына», – ойла Звенигово оласе 3-шо №-ан школ директорын советникше Дарья Бирюкова.
Тунеммаш мучашлан кажне участник воспитаний паша дене кылдалтше авторский практикым ямдылышаш да варажым тудым шке школыштыжо илышыш пуртышаш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да нуако министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.