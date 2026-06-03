ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Теорийым – практикыште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 10 гана онченыт

 

Марий Элысе тунемме верлам вуйлатыше-влакын советникышт у программе почеш тунеммашым эртат.

Тунеммашын икымше йыжыҥышкыже 400 еҥ чумырген, нунын кокла гыч 7-ше – мемнан республик гыч. Участник-влак  Пермь кугыжаныш гуманитарно-педагогический университетыште ешартыш шинчымашым налыт.

«Теорийым практикыште вигак кучылтмо йӧн – ты тунеммаш мыланем лач тидын дене шергакан. Ме лекцийым колыштына веле огыл, паша инструментым ышташ тунемына», – ойла Звенигово оласе 3-шо №-ан школ директорын советникше Дарья Бирюкова.

Тунеммаш мучашлан кажне участник воспитаний паша дене кылдалтше авторский практикым ямдылышаш да варажым тудым шке школыштыжо илышыш пуртышаш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да нуако министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Книга айдемым илаш туныкта

  Йошкар-Олаште кумдан чапланыше россий актёр, кинорежиссёр, «Знание» Россий обществын лекторжо Алексей Чадов дене вашлиймаш-влак эртеныт. Тыгай йӧн Йошкар-Оласе лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Йоча вакциным кондымо

Марий Элыш у коронавирус инфекций деч йоча вакциным кондымо. «Гам-КОВИД-Вак-М» вакцинын 480 комплектше 12 ияш деч кугурак йоча-шамычлан палемдалтын. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ӱпым пӱчкаш тарваненда гын

22 июнь. Таче ӱпым пӱчкаш огеш темлалт – тыге ыштымылан кӧра илышдам кӱчыкемден кертыда. Чиялташ натуральный чиям гына кучылтман. лудаш…

Добавить комментарий