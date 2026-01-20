УВЕР ЙОГЫН

«Телымсе кремль»

Светлана Носова

 

«Марий теле» фестиваль кышкарыште Российысе военно-исторический обществын регионысо пӧлкажын полшымыж дене «Телымсе кремль»  фестиваль эртен.

Тудын участникше-влак исторический уэмдымаш клуб-влакын ӱдыр- рвезышт лийыныт. Тушто тӱрлӧ пагытысе исторический кредалмашым, модышым, эртыше жапын сарзе чиемжым ужаш, пикш дене лӱйкален ончаш йӧн лийын. Казак-шамыч снаряженийыштым ончыктеныт, шашке да нагайке дене пайдаланаш туныктеныт. Тыгак участник-влак лум крепостьым налме верч таҥасеныт.

Фотом Евгений Кузьминын ТГ-каналже гыч налме

