«Марий теле» фестиваль кышкарыште Российысе военно-исторический обществын регионысо пӧлкажын полшымыж дене «Телымсе кремль» фестиваль эртен.
Тудын участникше-влак исторический уэмдымаш клуб-влакын ӱдыр- рвезышт лийыныт. Тушто тӱрлӧ пагытысе исторический кредалмашым, модышым, эртыше жапын сарзе чиемжым ужаш, пикш дене лӱйкален ончаш йӧн лийын. Казак-шамыч снаряженийыштым ончыктеныт, шашке да нагайке дене пайдаланаш туныктеныт. Тыгак участник-влак лум крепостьым налме верч таҥасеныт.
Фотом Евгений Кузьминын ТГ-каналже гыч налме