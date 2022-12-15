«Образований» национальный проектын «Россий Федерацийысе граждан-влаклан патриотизм воспитанийым пуымаш» федерал проектше дене келшышын, Марий Элысе школышто, техникум ден колледжыште, вузышто тунемше-влак #МЫ ВМЕСТЕ.ДЕТИ акцийыш чолган ушнат.
Нуно специальный военный операцийыште улшо-влаклан серышым возат, открыткым колтат, пӧлекым ыштат, гуманитарный полышым погат да тыгак вургемым ургат.
Марий Элын боецше-влаклан полышым пуымо акцийыш Йошкар-Оласе сервис технологий-влак техникумышто тунемше-шамычат ушненыт. «Ме, куштылго промышленностьын ончыкылык пашаеҥже-влак, тунем пытарымым огына вучо – фронтышто мемнам аралыше салтак-влаклан полшаш шонен пыштенна: толстовкым ургена. Тек нуно огыт кылме», – ойла колледжын студенткыже Алёна Панаева.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.