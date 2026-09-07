«Тазалык пункт-влакын» тургымышт мучашлалтеш

Йошкар-Олаште Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыжын увертарыме «Таза республик» проектын тенийысе кеҥежымсе тургымжо тиде арнян мучашлалтеш. Мобильный пункт-влак тыгай жапыште пашам ыштат:
11 сентябрь, кугарня, 10:00 гыч 14:00 шагат марте, Юбилейный площадь;
12 сентябрь, шуматкече, 12:00 гыч 17:00 марте, Патриарший площадь.
Медицине специалист ден волонтёр-медик-влак организмын тӱҥ показательжым тергат: артериальный ден шинча кӧргысӧ давленийым, вӱрыштӧ сакырын кӱкшытшым, кап нелытым да кап нелытын индексшым, шӱм-вӱргорно лӱдыкшым пален налаш анкетированийым эрташ, тыгак показаний почеш ЭКГ-м ышташ лиеш.
Мобильный «Тазалык пункт-влак» регионышто, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыже да «Единый Россий» партийын Калык программыж дене келшышын, 2022 ий гыч пашам ыштат.