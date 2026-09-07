УВЕР ЙОГЫН

«Тазалык пункт-влакын» тургымышт мучашлалтеш

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 34 гана онченыт

Йошкар-Олаште Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыжын увертарыме «Таза республик» проектын тенийысе кеҥежымсе тургымжо тиде арнян мучашлалтеш. Мобильный пункт-влак тыгай жапыште пашам ыштат:

 

11 сентябрь, кугарня, 10:00 гыч 14:00 шагат марте, Юбилейный площадь;

 

12 сентябрь, шуматкече, 12:00 гыч 17:00 марте, Патриарший площадь.

 

Медицине специалист ден волонтёр-медик-влак организмын тӱҥ показательжым тергат: артериальный ден шинча кӧргысӧ давленийым, вӱрыштӧ сакырын кӱкшытшым, кап нелытым да кап нелытын индексшым, шӱм-вӱргорно лӱдыкшым пален налаш анкетированийым эрташ, тыгак показаний почеш ЭКГ-м ышташ лиеш.

 

Мобильный «Тазалык пункт-влак» регионышто, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыже да «Единый Россий» партийын Калык программыж дене келшышын, 2022 ий гыч пашам ыштат.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Пошкудо мландыште — «Эрвел марий»

23-24 июньышто Чуваш Республикын кечыжым пайремлыме жапыште «Родники России» лӱман калык усталык фестиваль лийын. Тений тудо 25-ше гана эртен. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Чаҥым кыреныт, пиалым йодыныт

Тиде кечылаште Йошкар-Оласе Чарла кремльыште Кугече арнялан пӧлеклалтше ярмиҥга лийын. Тудым республикын Ялозанлык да кочкыш сату министерствыже Марий епархий лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Фототур: «Кугу Какшан» вуча

«Кугу Какшан» заповедник тений 25 ияш лӱмгечыжым палемдыме амал дене пӱртӱсым войзаш йӧратыше фотограф-влакым фототурыш ушнаш ӱжеш. 

Добавить комментарий