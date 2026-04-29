Чыла йодыш кӱлешан

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев граждан-влаклан приёмым эртарен.
Тушто республик мучко кӱлешан инфраструктур объектла шотышто йодышлам тарватыме. Козьмодемьянск гыч Ольга Этякова оласе ик эн кужу Гагарин уремым олмыкташ кӱлмӧ нерген мутым луктын. Регион вуйлатыше каласен: 3 километр утла кужытан корным 2027 ий 30 октябрьлан олмыктышаш улыт. Контрактын акше республик ден олан бюджетышт кӱшеш 54 миллион утла теҥгеш шуэш.
Кужэҥер посёлкышто илыше Светлана Скулкина Буденый деч Совхозный уремысе «Колосок» йочасад марте кумдыкым волгалтараш йодын. Юрий Зайцев тиде пашан йоча ден ача-ава-влаклан кӱлешан улмыжым палемден да ешарен:
«Тыгай йодыш дене лекмыда дене пеш чын ыштенда. Тиде участке 2027 ийлан «Оласе йырвелым йӧнаным ыштымаш» федерал проект шотышто рейтинг йӱклымаште ончыко лектын. 730 метр кужытан ты участкыште 30 волгалтарыш, шинчын каналташ кок теҥгыл да урно-влак лийшаш улыт. Пашан акше – 5 миллион теҥге наре, а ыштыманже 2027 ий 31 июль марте. Но тиде пашам ончылгоч шукташ тыршыман».
Оршанке район Тошто Крешын гыч Григорий Тихонов ты ял деч Кӧрдӧ марте автокорно начар улмылан вуйым шийын, а вет тудын дене школ автобус кудалыштеш. Тиде регионал корно шотышто моло дечат йодмаш лийын.
«Кок ялым ушен шогышо 3,8 километр кутышан ты корно «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш 2027 ийыште олмыкталтшаш, но тудым тенияк сентябрь мучашлан шукташ лиеш. Пашан акше 88 миллион утла теҥгеш шуэш», – вашештен регион вуйлатыше.
Курыкмарий район Виловат села гыч школ директор Андрей Замятин тунемме верын зданийжым олмыктымо нерген йодышым нӧлталын. Республикна леведышым вашталташ 29 миллион теҥгем ойырен, но объектым капитально олмыкташ кӱлеш. Юрий Зайцевын ойлымыж почеш, 1980 ийыште чоҥымо ты оралте 2027 ийлан комплексно уэмдалтшаш.
«121 миллион утла теҥге федерал субсидий кӱшеш тудо капитально олмыкталтшаш. Окна ден омсалам, инженер коммуникацийым вашталтыман, школ ончылым олмыктыман, пырдыжым тӱжвачын да кӧргӧ гыч ачалыман, тыгак тунемме оборудованийлам технически уэмдыман», – рашемден регион вуйлатыше.
Медведево район Руэм посёлко гыч Анастасия Скиба тусо Лесничество ден Имэҥер ялысе Центральный уремла мучко автокорным олмыктымо нерген йодын. Юрий Зайцев ты пашам 2026 ийлан планыш пуртымо нерген увертарен да каласен:
«Тротуарым олмыктымыге ты пашан акше 44 миллион утла теҥгеш шуэш. Тудо республикын корно фондшо да район бюджет гыч ешарен финансироватлыме кӱшеш сентябрь мучашлан шукталтшаш».
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкылаште: приёмышто кӱлешан тӱрлӧ йодышым тарватыме.
Денис Речкинын фотожо.