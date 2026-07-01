«Таза республик» проект «Единый Россий» партийын полшымышт дене илышыш пурталтеш.

Марий Элыште «Таза республик» проект тений кеҥежымат пашам ышта.
Тудым Тазалык аралтыш министерстве Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын да «Единый Россий» партийын полшымышт дене илышыш пурта. Тӱҥ шонымашыже регионысо калыкын тазалыкшым аралымашке да пеҥгыдемдымашке виктаралтын.
Проектым илышыш пуртымо ныл ий жапыште медик-влакын полышышт дене 60 тӱжем утла еҥ пайдаланен.
Паша ныл направлений дене шукталтеш. Тазалык кечын кышкарыштыже республикысе медицине организаций-влакын аҥысыр профилян специалистышт кугыеҥ ден йоча-шамычлан эмлалтме да тазалыкым аралыме шотышто консультацийым пуат. Тора илемлашке округ ден районласе поликлиникыла гыч специалист-влакым, куснылшо флюорограф ден маммографым наҥгаят. Куснылшо тазалык пункт Йошкар-Оласе уремлаште экспресс-шымлымашым эртара. Тыште вӱрысӧ сакыр ден кислородын, вӱргорно давленийын кугытыштым, капкыл кӱкшыт ден нелытым висат. «Специальный военный операцийын ветеранже-влак ден нунын ешыштлан диспансеризаций» да «Онкопатруль» акций-шамыч проектын у форматше улыт, нуно тений гыч илышыш пурталтыт.
***
Таче, 1 июльышто, Волжский округысо Приволжский врачебный амбулаторийыште Тазалык кече эртен.
Мероприятийын кышкарыштыже пациент-влакым терапевт, педиатр да травматолог-ортопед приниматленыт. Кумылан-шамычым флюорографий да маммографий йӧн дене шымленыт.
***
Эрла, 2 июльышто, Тазалык кече Килемар округысо Арде врачебный амбулаторийыште йоча-влаклан эрта.
Изи пациент-шамыч деке Республикысе клинический больнице гыч аллерголог, оториноларинголог, невролог да эндокринолог мият.
***
Кугарнян да шуматкечын Йошкар-Олаште Куснылшо тазалык пункт пашам ышта.
3 июльышто 10 гыч 14 шагат марте «Планета» ужалыме рӱдерын да 4 июльышто 11 гыч 15 шагат йотке Тӱвыра да каныме рӱдӧ паркын площадкылаштышт кумылан кажне еҥ вӱрысӧ сакырже ден кислородшын, вӱргорно давленийжын кугытыштым, капкыл кӱкшытшӧ ден нелытшым пален налын, лекше йодышыжым рашемден кертеш.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.