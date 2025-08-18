ТАЗАЛЫК

Таза ача-ава – таза йоча

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 24 гана онченыт

Марий Элыште 18-24 август Алкоголь деч отказыме арня семын эрта.

Икшывым воспитатлымаште алкогольын зиянже дене кылдалтше йодыш – тыглай ӱчашымаш веле огыл, а полшаш йодын, йӱкын кычкырымаш. Чаманен палемдыман, тиде чӱчкыдынжӧ колде кодалтеш. «Паша деч вара ик бокал йошкар арака айдемылан нимогай зияным огеш ыште» манме шонымаш чыным шойылта: алкоголизм – тиде чер, тудо подылшо але йӱшӧ айдемын веле огыл, тыгак йочаже-шамычынат пӱрымашыштым локтылеш.

Арака дене таҥлалтше ешыште илыше йоча-влак пеш шуко нелылык дене вашлиялтыт. Ача-аван ончылгоч ужын мошташ лийдыме койышыжо, тӱткышым ойырыдымыжо, тидлан кӧра шкан ӱшаным йомдарымаш йочан психикыштыже пеш келге кышам кода.

Тыгай икшыве-шамыч ача-ава верч вожылмашым, титакым, лӱдмым да ответственностьым шижын илат, чыла тиде тургыжланаш, депрессийыш пурен каяш амалым ышта, стрессым вияҥда.

Тылеч посна, ача-аван алкоголь дене таҥлалтмыштлан кӧра ешыште окса огеш сите – тидат илышым палынак нелемда. Йоча-влак базовыйлан шотлалтше йодмашыштым шуктен, тичмашын тунемын да вияҥын огыт керт. Эшеже тыгай ешлаште шуэн огыл виешлымаш палдырна: подылшо ача-ава-влак шочшыштым я кырат, я амал деч посна ятлат.

Алкоголизм дене кылдалтше проблеме – тиде кугыеҥын личный ответственностьшо гына огыл, тыгак мер лӱдыкшыдымылык дене кылдалтше йодыш. Йочам ончен куштымаш – ик эн ончылно шогышо задаче, да обществе алкоголь дене таҥлалтше ача-авалан квалифицироватлыме полышлан эҥерташ йӧным ыштышаш. Могайым?

  1. Реабилитаций программым. Уда койыш деч утлаш полшышо шуко программе уло.
  2. Ешлан полышым. Алкоголизмын косажым пытарымаште подылшо еҥланат, тудын ешыжланат психологий велым полшаш пайдале.
  3. Профилактикым. Самырык ден кугыеҥ-влак коклаште алкоголь деке уда шонымашым да йӱштӧ кумылым вияҥдымашке виктарыме паша.

Йоча-влакым воспитатлымаште  алкогольын зиянже – тиде пеш кугу проблеме. Тудым комплексно решатлаш кӱлеш. Ача-аван алкоголь дене таҥлалтмыштлан кӧра икшывын психический да физический тазалыкше локтылалтмым шотыш налде кодаш огеш лий. Йочалан кушкаш да вияҥаш келшыше лӱдыкшыдымӧ да сай йырвелым ыштымаш – тиде ача-аван веле огыл, тыгак чумыр обществын ответственностьышт. Пырля гына – зависитлалтше еҥланат, ешыжланат полшымо, профилактике шотан мероприятийлам эртарыме дене – ме йоча-влакым алкоголизмын уда велже деч арален да пиалан ончыкылыкым пуэн кертына.

Таза ача-ава – таза обществын негызше, а пиалан йоча пагыт – кугу лиймеке, сай шонымашке шуаш полшышо негыз.

Тыгай шотан азапыш логалында гын, полышлан эҥерташ ида ӧр, тиде жапым ида шуйкале. Илышын неле йыжыҥжым сеҥаш полшышо  специалист-влакын консультацийышкышт Йошкар-Оласе Комсомольский уремын 81-ше пӧртыштыжӧ верланыше Республикысе наркологический диспансерыш ӧрде, вожылде толза.

Александр КИЗИЧЕНКОВ,

Республикысе наркологический диспансерын тӱҥ врачше,

врач-психиатр, врач психиатр-нарколог.

Маргарита ИВАНОВА ямдылен.

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК УВЕР ЙОГЫН

Сеҥымаш парад лиеш!

Марий Элыште утларак ямде улмо режимым 18 апрель марте шуйымо. 15 мартыште регионым вуйлатыше Александр Евстифеев 2020 ий 17 лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ТАЗАЛЫК

Тылзе мучаш марте шуйымо

Марий Элыште утларак ямде улмо режимым 27 сентябрь марте шуйымо. Тыгай вашталтышым регионым вуйлатыше Александр Евстифеев «Республикыштына у коронавирус лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ТАЗАЛЫК

Ик кечыште кум еҥ уке лийын

5 апрельыште республикыштына у коронавирус инфекций дене кылдалтше сӱрет тыгайрак лийын: стационар гыч лукмо – 6 еҥ стационарыш пыштыме лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий