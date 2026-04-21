Татар йылмым туныктышо-влаклан

Галина Кожевникова

Марий Эл гыч туныктышо ден тунемше-влак Озаҥыште татар йылмым туныктышо-влакын «Туган тел» всероссийский форумыштышт лийыныт.

Тушто Морко район Нурӱмбал школышто тыршыше Гольсара Хатиуллинам самырык тукымлан шинчымашым пуымо пашашке кугу надырым пыштымыжлан Татарстан Республикын Образований да науко министерствыжын «Почётан наставник» отличий знакше дене палемденыт.

Форум кышкарыште тунемше-влаклан татар йылме да литератур дене олимпиаде лийын. Республикна гыч тушто 7 тунемше (Параньга ден Морко районласе школла гыч) шинчымашым ончыктен. Нунын кокла гыч коктынжо – Амина Шарапова (Пӧртанур школ) ден Альбина Гаптуллина (Шеҥше школ) призёр лийыныт.

Мероприятийыште тыгак Габдулла Тукайын усталыкшылан пӧлеклалтше всероссийский сӱрет конкурсым иктешленыт. Тушто Параньга посёлкысо Б.Р.Ахматьянов лӱмеш школышто тунемше Дели Гайнулина 2-шо вер дене палемдалтын.

Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

