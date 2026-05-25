УВЕР ЙОГЫН

Таче – «Единый Российлан» кӱлешан кече

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 38 гана онченыт

 

Таче ончылгоч йӱклымаш тӱҥалын.

Кугыжаныш Думышто мемнан интересна верч кӧ тыршаш, законотворческий пашаж дене кажне россиянинын, тидын годымак республикыште илыше кажне еҥын, илышышкыже вашталтышым пурташ тӱҥалеш, тудым ойырен налмашке кажныже ушнен кертыда.

Тиде партий кӧргысӧ процедур гына огыл. Тиде – почылтшо, конкурентный да вошткойшо механизм. Тудо Марий Элыште илыше-влаклан кандидат-влаквн спискыштым чумыраш правам пуа.

Ешлан полшымо гыч тӱҥалын, школ ден корнылам чоҥымо марте регионлан кӱлешан йодыш-влак кузе решатлалташ тӱҥалыт, тидым Кугыжаныш Думын ончыкылык составше палемда. Кӧлан те Марий Элын интересшым аралаш ӱшанеда, тудо тендан мандатланда да еҥ-влакын чын йодмашыштлан эҥертышаш.

Йошкар-Олаште, Волжскышто, Козьмодемьянскыште да кажне изи села ден яллаште илыше-влакын неле йодышыштым кӧ решатлаш ямде, ончылгоч йӱклымаш тудым лукшаш.

Федерал рӱдер велым тӱткыш пӱсӧ йодыш-влакым пайдалынрак да писынрак решатлаш, республикым 2036 ий марте вияҥдыме планын чыла показательжым шуктымашке шуаш полша.

Мыланна Марий Элын интересшым Россий Федерацийын правительствыже да Федеральный Собраний кӱкшытыштӧ арален кертше депутатым ойырен налман.

Ончылнем шогышо задачым шуктышашым мый варалан кодаш тунемын омыл, сандене икымше кечынак йӱклем. Теат ӧрдыжеш ида код. Ончылгоч йӱклымаш йыжыҥыште мыняр чолгарак лийына, тунар мемнан командына виянрак да отвественныйрак лиеш.

