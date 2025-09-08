5 сентябрьыште Йошкар-Оласе калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерыште кум ияш марте ийготан йоча-влакым ончаш кӱлшӧ тӱрлӧ арверым прокатыш пуымо пунктым почыныт.
Палынем ыле, тыгай пункт-шамыч республикнан районлаштыже улыт мо? Йоча арверым прокатыш кӧмыт налын кертыт?
Д.ДОМРАЧЕВА
Волжский район
Йодышлан Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын пресс-службыштыжо тыге вашештеныт:
– Кум ияш марте ийготан йоча-влакым ончаш кӱлшӧ тӱрлӧ арверым прокатыш пуымо пункт-шамыч республикнан кажне районыштыжо да олаштыже пашам ыштат. Нуным илыме верысе Калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдер пелен «Еш» национальный проект ден регионыштына аза шочмо чотым кугемдыме программым илышыш пуртымо кышкарыште почмо.
Автокресле, ходунок, азам пӱтырымӧ ӱстембал, коляске, кроватке, йочам пукшымо пӱкен, видеоняне, шезлонг, ваннычке гай кӱлешан арверым самырык, шуко шочшан, инвалид икшыван, студент да тӱнен илыше еш, тыгак кум ияш марте ийготан ньогам шкетын ончышо ава ден ача-шамыч чылт яра налын кертыт. Нунын деке ик йодмаш гына: переген пайдаланаш.
Йоча арверым прокатыш налшашлан илыме верысе Калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерыш мийыман.
Марий Элын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникова:
– Тыгай проект-влак еш-шамычын бюджетыштым аныклаш полшат да сай качестван йоча арвер дене пайдаланаш йӧным ыштат.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.