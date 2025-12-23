Тӱҥ верым – марий орнаментлан

Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыже логотипшым уэмден.
Таче ведомствын пашаже ныл тӱҥ корно дене кылдалтын, тиде – шуко йочан ешлан полыш, илалше еҥлан тӱткыш, тазалык шотышто шагал йӧнан еҥлан реабилитаций ден абилитаций, пашаш пураш да профессийыште вияҥаш йӧн.
У логотип министерствын паша цельже ден принципше-влакым раш почын ончыкта. Дизайныште марий тӱвыра ден россий кугыжанышын ужашлаштым келыштарен кучылтмо. Тӱҥ верым шордым ушештарыше марий орнаментлан ойырымо.
«Уэмдыме логотип министерствынан Марий Элыште илыше калык верч азапланымыжым, еш поянлыкым аралымыжым да еҥ-влаклан сай пашам муаш тыршымыжым чын почын ончыкта манын, уло чонем дене ӱшанем», – палемда регионын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникова.
Снимкыште: Марий Элын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникова ден «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Николай Акулин «Кумыл кож» акцийыш ушненыт. Нуно шуко йочан еш гыч ӱдыр-рвезе-влакын шарыштым налыныт да икшыве-шамычын кумылыштым шукташ сӧреныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.