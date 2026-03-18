Сварщик, кондитер, маляр…

Школышто кыдалаш общий образованийым налме дене пырля республикыште илыше ӱдыр-рвезе-влак икымше профессийлан тунемыт.
Марий Элын Профессионал-влакым ончылгоч ямдылыме рӱдерын увертарымыж почеш, кызыт тыгай тунеммаш республикнан профессионал образованийым пуышо 6 техникумышто эрта. Курыкмарий район Озерки школыш коштшо-влак кокла гыч кумылан-шамыч Арде техникумышто тунемыт. Нунын икымше профессийышт – сварщик.
Советский район Вечын селасе Аграрно-строительный техникумыш Вечын ден У Торъял кыдалаш школла гыч тунемшыже-шамыч коштыт. Икымшышт «Кондитер» профессийлан тунемыт, а кокымшышт, агротехнологический классыш коштшо-влак, «Садовод» программе почеш шинчымашым налыт.
Аграрно-технологический техникумышто Морко кундемысе школлаште тунемше-влак штукатур лияш ямдылалтыт.
Автодорожный техникумышто иканаште кок направлений дене туныктат: автомобильым олмыктымо, тыгак корным чоҥымо шотышто слесарь-влакым ямдылат.
Ончыкылык каменщик ден химий анализым ыштыше лаборант-шамыч Волжскысо индустриально-технологический техникумышто профессионал моштымашым налыт, а маляр лияш кумылан-влак Йошкар-Оласе строительный техникумышто тунемыт.
Г.Кожевникова
