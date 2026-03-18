ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Сварщик, кондитер, маляр…

Галина Кожевникова

 

Школышто кыдалаш общий образованийым налме дене пырля республикыште илыше ӱдыр-рвезе-влак икымше профессийлан тунемыт.

Марий Элын Профессионал-влакым ончылгоч ямдылыме рӱдерын увертарымыж почеш, кызыт тыгай тунеммаш республикнан профессионал образованийым пуышо 6 техникумышто эрта. Курыкмарий район Озерки школыш коштшо-влак кокла гыч кумылан-шамыч Арде техникумышто  тунемыт. Нунын икымше профессийышт – сварщик.

Советский район Вечын селасе Аграрно-строительный техникумыш Вечын ден У Торъял кыдалаш школла гыч тунемшыже-шамыч коштыт. Икымшышт «Кондитер» профессийлан тунемыт, а кокымшышт, агротехнологический классыш коштшо-влак, «Садовод» программе почеш шинчымашым налыт.

Аграрно-технологический техникумышто Морко кундемысе школлаште тунемше-влак штукатур лияш ямдылалтыт.

Автодорожный техникумышто иканаште кок направлений дене туныктат: автомобильым олмыктымо, тыгак корным чоҥымо шотышто слесарь-влакым ямдылат.

Ончыкылык каменщик ден химий анализым ыштыше лаборант-шамыч Волжскысо индустриально-технологический техникумышто профессионал моштымашым налыт, а маляр лияш кумылан-влак Йошкар-Оласе строительный техникумышто тунемыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Элын Профессионал-влакым ончылгоч ямдылыме рӱдержын соцкылысе лаштыкше гыч налме

Добавить комментарий