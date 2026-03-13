Сумкалан марий шӱлышым пуэн

Москваште «Сила традиций» I всероссийский конкурсышто сеҥыше-влакым палемденыт.
Тушто Йошкар-Ола гыч кидмастар Инна Артемьева «Аксессуар ден сӧрастарыш-влак» номинацийыште кумшо верым сеҥен налын.
Конкурсым Российын Чоҥымо паша да илыме-коммунал озанлык министерствыжын полшымыж дене «Моё Отечество» рӱдер эртарен. Тудын тӱҥ шонымашыже – кызытсе илышлан келыштарен, калык художественный промыселым вияҥден колташ. Элнан 79 регионжо гыч 2500 участник деч 860 йодмаш пурен. Эн кугу делегаций-влак Краснодарский край, Калининград, Новосибирск, Оренбург ден Свердловск областьла гыч миеныт.
Инна конкурслан кагаз гыч тодмо уа дене экологичный сынан сумкам ыштен. Тудым марий орнаментан тасма дене сӧрастарен.
Вӱдуа гыч тодмо пашам мастар-влак акрет годсек шуктеныт. Инна изиж годсек тидлан кумылан лийын. Варажым соцконтракт полшымо дене тудо шке хоббижым тӱҥ пашашкыже савырен. Таче тудо шкежат ты мастарлыклан моло-шамычым воткыл полшымо дене туныкта, семинар-практикум-влакым эртара.
Конкурс нерген пален налмеке, Инна арня жапыште проектым ямдылен. Негызлан акрет кидпашам тачысе илышлан келыштарен ышташ шонен пыштен. А вӱдуа олмеш кагазым кучылтын. Эшежым шке кидпашажлан марий шӱлышым пуэн моштен. Жюри тудын ыштышыжым кӱкшын аклен.
«Марий калыкын акрет годсо мастарлыкше нерген возымаш учебник лаштыклаште веле аралалтшаш огытыл, самырык-влакын кидыштышт лийшаш. Йӱла – тиде тоштер экспонат-влак гына огытыл, тиде илыше энергий. Кагаз уа гыч ыштыме сумкам – тӱвыра поянлыкнам арален кодымаш да пӱртӱс ончылно ответственность. Йӱла-влак кызытсе жаплан келшыше форматыште илышаш улыт!» – серен Инна Артемьева шке воткыл лаштыкыштыже.
Светлана Носова
Снимкыште: Иҥна Артемьева; ты сумка ӱдырлан сеҥымашым конден; тудын пашаже-влак.
Фотом Инна Артемьеван воткыл лаштыкше гыч налме.