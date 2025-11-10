Спортлан шӱмаҥаш, тӱвыра илышыш ушнаш 

Марий Элыште тунемме верлам уэмдыме пашам умбакыже шуйна.
Советский район Вечын селаште верланыше Аграрно-строительный техникумышто актовый ден спортзал-влакым олмыктымо.
Ты паша Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын полшымыж дене «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш ышталтын. Тидлан 14,5 миллион теҥге ойыралтын.
Таче Аграрно-строительный техникум – ялозанлык отрасль дене ончыкылык специалист-влакым ямдылыше кластерын сетевой партнёржо. Студент-влак кызытсе жаплан келшыше оборудованиян мастерскойлаште тунемыт, а ынде спорт дене кылым кучаш, тӱвыра да моло мероприятийлаште моштымашым ончыкташ йӧным ыштыме.
Марий Элым вуйлатыше тг-каналжын лаштыкыштыже палдара: 2025 ийыште кыдалаш профессионал образованийым пуымо тӧнежлаште олмыктымо пашам ышташ да у оборудованийым налаш 130 миллион теҥге наре ойырымо. Тиде окса дене транспорт, чоҥымаш да ялозанлык отрасль-влаклан кадрым ямдылаш ныл техникумышто тачысе кечылан келшыше мастерской-влакым почмо. Тидын деч посна кум оралтын леведышыжым, ик бассейным, кум актовый ден спортзалым олмыктымо.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элым вуйлатышын тг-каналжын лаштыкше гыч налме