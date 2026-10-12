Шыжым шындет – шошо пашам шагалемдет

Таче поснак тӱҥалше пакчазым тургыжландарыше ик йодышым лончылена: кокияш шоганым кунам да кузе шындыман?
Кокияш шоганым тылзе календарьыште палемдыме келшыше кечым веле огыл, тыгак игечым шотыш налын шындат. Опытан пакчазе-шамыч севокым йӱштӧ толмо деч 10-14 кече ончыч шындаш темлат, молан манаш гын тудо тиде жаплан вожаҥын шуктышаш, но шытен лекшаш огыл.
Вожсаскам шыжым шындыме йӧн шошо пашам мыняр-гынат шагалемдаш, тыгак тыгыде шоганым пайдалын кучылташ, лектышым эррак поген налаш полша.
Октябрь кыдал гыч…
Кокияш шоганым игечын теле велыш тайнымекыже, южын температуржо +5-7 градус марте волымекыже шындат. Шокшо тетла пӧртылшаш огыл! Сандене синоптик-влакын тылзе мучаш марте могай игечым сӧрымыштым шотыш налыт. Мемнан дене тиде октябрь кыдал гыч ноябрь тӱҥалтыш марте лийын кертеш.
Могай сорт келша?
Шыжым ямдылыме йыраҥыш йӱштым сайын чытыше шоганым шындат. Тидлан чӱчкыдынжӧ тыгыде севокым ойырен налыт. Тудо пунышкышо, пушкыдо, шӱйшӧ але сусыргышо лийшаш огыл. Эн келшышылан 1 см марте кугытан шоган шотлалтеш. Тудо шошо марте начарын аралалтеш, а шыжым шындымеке, шуэн пеледеш.
Йӱштым сайын чытышылан Арзамасский, Бессоновский, Даниловский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Стурон, Ледокол, Сеншуй Елоу Глоб, Трой сорт ден Радар F1, Центурион F1 гибрид-влак шотлалтыт.
Севокым ончыч ойырат, сусырыш инфекций пурымо деч кылже ден вожшым огыт пӱч, йыраҥыш, лазыртыде, кукшымак шындат.
Вужга мландым йӧрата
Кокияш шоган тӧр, кечан да изиш нӧлталме йыраҥыште сайын кушкеш. Лап верыште, шунан да шинчыше вӱдан мландыште начарын вияҥеш.
Севокым чеснок але шоган деч ярсыше йыраҥыш огыт шынде. Тиде пакчасаска кияр, кабачок, эр шушо ковышта да пареҥге, томат, немычпурса, сидерат деч вара сайын кушкеш. Кызытсе йыраҥыш кум-ныл ий гыч веле пӧртылтат. Тыгай йӧн мландыште чер да вредитель погынен кертме лӱдыкшым иземда.
Йыраҥым кок арня ончычак ямдылат: шӱкшудо деч эрыктат, пушкыдемдат але кӱнчат, вара сайын шӱйшӧ терыс але тургыж рок дене пойдарат. Нужнарак мландым эше фосфор да калий дене ӱяҥдат, кугу шопылыкан участкым ломыж дене тӧрлатат.
Радам да леведыш
Севокым кукшо игечыште, 6-8 см коклам коден, 5-6 см келгытыш шындат. Пундашыжым сусырташ огыл манын, виеш огыт темдал. Шоган ӱмбалне 3-4 см кӱжгыт мланде кийышаш, тудым изишак пеҥгыдемдат. Шыжым вӱдым огыт шаве, уке гын вӱдыжгӧ севок шокшышто шытен, йӱштыштӧ кылмен кертеш.
Пеҥгыде йӱштӧ толмек, йыраҥыш кукшо лышташым, олымым, шудым, торфым але лӱсым оптат. Шошым лӱсым кораҥдат, а органический мульчым радам коклаш шӱкалыт – тудо вӱдыжгым кучаш полша, шӱкшудылан лекташ чаракым ышта.
Йыраҥым плёнко дене огыт петыре, тидлан кӧра шоган шӱяш тӱҥалын кертеш. Шыже леве шога гын, мульчым опташ огыт вашке.
Телым йыраҥыш эше лумым кышкаш лиеш.
Шошым…
Лум шулен пытымек, кокияш шоган йыраҥ гыч кӱжгӧ леведышым кораҥдат, радам кокласе мландым пушкыдемдат, шӱкшудым кӱрыт да вӱдым шават.
Кушшо шоганлан азот кӱлеш, вожсаскалан чумыргаш – фосфор ден калий. Нуным инструкцийым шотыш налын ешарат. Лектышым поген налме деч 2 арня ончыч вӱдым шавымым, ӱҥдымым чарнат.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Авторын фотожо.