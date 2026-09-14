Шыже кумалтыш почылтын

Тений Тӱня кумалтыш Кужэҥер районысо Шорнотышто 18 октябрьыште лиеш.
Шыже кумалтыш кушто да кунам лийме нерген Марий Элысе Рӱдӧ Марий Юмыйӱла ушем увертара.
20 сентябрьыште – Советский район Кугэҥер, Ваштаршӱ ял отылаште.
21 сентябрьыште – Кужэҥер район Кенче ял отышто мер кумалтыш.
27 сентябрьыште – Советский район Пивактын почиҥга, Кукмарий ял, Параньга район Тошкемнур, Марий Турек район Кӱшыл Турек ял отылаште.
1 октябрьыште – Советский район Кугунур ял отыштот.
4 октябрьыште – Советский район Тапшер ял отышто мер, Яҥгранур ял кумалтыш-влак.
11 октябрьыште – Советский район Опанассола, Шуймучаш, Кундышӱмбал ялласе отылаште. Марий Турек районышто Турек Суртанлан вуйым сават.
25 октябрьыште – Марий Турек район Арбор кундемысе, Марий Пыламарий ялысе отылаште.
15 ноябрьыште – Марий Турек район Ӱлыл Турек, Сардаял отылаште.
Моло кундемлаште кумалтышым эртарыме кече рашемдалтеш.
Светлана Носован фотожо.