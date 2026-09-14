МАРИЙ ЙӰЛА

Шыже кумалтыш почылтын

Светлана Носова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

Тений Тӱня кумалтыш Кужэҥер районысо Шорнотышто 18 октябрьыште лиеш.

Шыже кумалтыш кушто да кунам лийме нерген Марий Элысе Рӱдӧ Марий Юмыйӱла ушем увертара.

20 сентябрьыште – Советский район Кугэҥер, Ваштаршӱ ял отылаште.

21 сентябрьыште – Кужэҥер район Кенче ял отышто мер кумалтыш.  

27 сентябрьыште – Советский район Пивактын почиҥга, Кукмарий ял, Параньга район Тошкемнур, Марий Турек район Кӱшыл Турек ял отылаште.

1 октябрьыште – Советский район Кугунур ял отыштот.  

4 октябрьыште – Советский район Тапшер ял отышто мер, Яҥгранур ял кумалтыш-влак.  

11 октябрьыште – Советский район Опанассола, Шуймучаш, Кундышӱмбал ялласе отылаште. Марий Турек районышто Турек Суртанлан вуйым сават.   

25 октябрьыште – Марий Турек район Арбор кундемысе, Марий Пыламарий  ялысе отылаште.  

15 ноябрьыште – Марий Турек район Ӱлыл Турек, Сардаял отылаште.

Моло кундемлаште кумалтышым эртарыме кече рашемдалтеш.

Светлана Носован фотожо.  

 

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