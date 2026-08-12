Шӱмлан – кугу тӱткышым

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш республикыштына «Кардиопатруль» пашам ышташ тӱҥалеш.
Регионын правительствыштыже 2026 ийыште «Таза Республик» проектым илышыш пуртымо дене кылдалтше совещаний эртен. Тыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев республикыштына профилактике шотан медицине полышын «Кардиопатруль» манме у форматше дене пашам ышташ тӱҥалме нерген увертарен. Шӱм-вӱргорно черым вияҥаш тӱҥалме йыжыҥыштак рашемдымашке виктаралтше у механизмым регионын Тазалык аралтыш министерствыже ямдылен. Тудын кышкарыштыже республикыште илыше-влак, верысе поликлиникыш але куснылшо «Тазалык пунктыш» миен, шымлымашын икымше йыжыҥжым эртен кертыт.
У форматын тӱҥ задачыже – регионышто илыше чыла еҥлан шӱм чер дене черланен кертме шотышто диагностикым эрташ йӧным ышташ.
«Айдеме тургыжландарыше йодышыж дене кушко кайышашым ынже шоно. Поликлиникыш але «Тазалык пунктыш» миен, «Кардиопатруль» кодан мутым каласен, анкетым налже – умбакыже специалист-влак шымлалтме чумыр маршрутым ыштат», – палемден Юрий Зайцев.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын «Единый Россий» партий деч депутатше-шамычын куснылшо «Тазалык пункт-влакым» Йошкар-Ола деч ӧрдыжкат – муниципал округ ден районлашкат – лукташ темленыт. Республикым вуйлатыше тидым сайлан шотлен да Тазалык аралтыш министерствылан келшыше механизмым кызытак ямдылаш кӱштен.
Тазалык аралтыш министр Владимир Гладневын палдарымыж почеш, куснылшо бригаде-влак июнь тӱҥалтыш гыч тымарте муниципал образованийлашке 76 гана лектыныт да 4 тӱжем утла еҥым тергеныт. Тиде чот гыч 998 гражданым келгынрак шымлалташ колтеныт, 200 утла пациентым эмлымверыш пыштеныт. Онкологий чер дене черланен кертме лӱдыкшӧ шотышто анкетированийым регионышто илыше 8 тӱжем утла еҥ эртен. Тыгодым эше «Онкопатруль» проект вийым налеш – тудын полшымыж дене рак вияҥаш тӱҥалме икмыняр лу да рак дене черланен кертме икмыняр шӱдӧ случайым рашемдыме.
Совещанийым иктешлыме годым Юрий Зайцев палемден: тазалык аралтыш системе чарныде вияҥже манын, кызытсе жаплан келшыше йӧн-влакым кычалынак шогыман. Тудо министерствылан у формат дене пашам ышташ тӱҥалаш, калыклан тушко кузе ушнаш лийме нерген официальный увер ресурс гоч умылтараш, а депутат корпуслан верлаште чыла шотыштат полшаш каласен.
«Мемнан ик цельна – Марий Элыште илыше кажне айдемын тазалыкшым арален кодаш. Тиде пашаште тыршыше врач-влак ден чыла еҥлан тауштем. Ӱшанем, мемнан куатна – чоным пыштен шуктымо пашаштына», – манын республикым вуйлатыше.
Медицине тӧнеж-влакын вуйлатышышт «Таза Республик» проектын пайдалыкше ден сай лектышыжым палемденыт да Юрий Зайцевлан тудым илышыш пуртымылан, программыжым кумдаҥдымылан тауштеныт.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.