Йочалан урок
Шым кундем гыч – шӱдӧ икшыве дене
Энергетик-влак рушарня школ-влакын «Шӧртньӧ купол-2026» православный фестивальышкышт погынышо-шамычым электролӱдыкшыдымылык урокыш чумыреныт.
Йоча лагерьыште нуно Российысе шым регион – Марий Эл Республик, Татарстан Республик, Чуваш Республик, Москва ден Москва область, Санкт-Петербург ден Нижний Новгород область – гыч 100 йоча дене вашлийыныт. Фестивальын участникше-влаклан эстафетым да тематике почеш видеопалдарышан лекцийым эртареныт.
Специалист-влак электричестве дене пайдаланыме правил нерген каласкаленыт, энергообъектла деке молан лишемаш лийдыме нерген умылтареныт да, кӱрылтшӧ электровоштырым але локтылалтше энергооборудованийым ужмеке, мом ышташ кӱлмӧ нерген ушештареныт.
Занятийын практике ужашыже электроток дене эҥгекыш логалшылан икымше полышым пуымо дене кылдалтын. Тидым кузе ыштымым тунемме манекен гоч ончыктеныт. Вара электролӱдыкшыдымылык правилым мультфильм гыч персонаж Маша Лампочкинан полшымыж дене ушыш пышташ полшеныт.
Мучашлан урокышто лийше-влаклан тӱҥ правил дене палдарыше памятке ден календарьым пуэныт.
Йоча-влак электроток дене эҥгекыш ынышт логал манын, нунылан эреак тӱткышым ойырыде ок лий. Каникул жапыште тыгай занятийым эртарыме поснак кӱлешан, вет тунам нуно кужу жап уремыште лийыт. Санденак энергетик-влакын электричестве дене кузе пайдаланаш кӱлмӧ нерген умылтарымышт кеч-кунамат пайдале.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: фестивальыште йоча-влак дене вашлиймаш.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.