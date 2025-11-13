ПӰСӦ ЙОДЫШ

Шучко… Но тидым палаш кӱлеш

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 21 гана онченыт

Марий Элысе Роспотребнадзорын увертарымыж почеш, тений январь гыч октябрь марте Марий Элыште спиртан йӱыш дене 127 граждан нелын аярген, тидлан кӧра 60 еҥын илышыже кӱрылтын.

Ӱмаште тыгаяк жаплан аяргыме 152 да колымо 96 случайым пеҥгыдемдыме.

Пытартыш индеш ий эскерыме гыч коеш: 2025 ий 10 тылзыште этил спирт дене нелын аяргыме показатель 18,4 процентлан иземын, тидлан кӧра колымо показатель – 1,9 пачаш.

Этил спирт дене аяргымым республикнан чыла муниципал образованийыштыже регистрироватлыме:
30 случай – Йошкар-Олаште (11 еҥ колен);
19 – Шернур районышто (1 еҥ колен);
10 – У Торъял районышто (2 еҥ колен);
9 – Кужэҥер районышто (чыланат илыше кодыныт);
8 – Курыкмарий районышто (6 еҥ колен);
6 – Козьмодемьянскыште (2 еҥ колен), Параньга районышто (1 еҥ колен) да Советский районышто (кудытынат коленыт);
5 – Звенигово районышто (4 еҥ колен), Килемар да Оршанке районлаште (чыланат коленыт), 4 – Волжскышто да Моркышто (чыланат коленыт);
3 – Волжский районышто (кумытынат коленыт) да Медведево районышто (2 еҥ колен);
2 – Марий Турек да Юрино районлаште (чыланат коленыт).

Нелын аяргыме 89,8 процент случай этанолан веществам йӱмӧ дене кылдалтын, 5 случай – метил спирт дене, 8 – моло да рашемдаш лийдыме спирт дене.

Промышленный производствышто ямдылен лукмо начар качестван арака дене аяргыше лийын огыл.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Элысе Роспотребнадзорын фотожо.

