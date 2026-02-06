Корно озанлык
Шотышто куча, олмыкта, чоҥа
Ӱмаште «Марий Эл Дорстрой» АО «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпрокт почеш пашам шуктышо ик эн сай подряд организаций семын аклалтын.
Организаций регионыштына корным чоҥышо ик тӱҥ компанийлан шотлалтеш. Тудо кумда пашам шукта – трассым шотышто куча, олмыкта, чоҥа.
Нацпроект илышыш пурталтме 2019-2024 ийлаште подрядчик 124 километр регионал корным уэмден. Ик эн неле задачым пайдалын шуктен кертмыжым ончыктен. 2025 ийыште 25 километр тыгай трассым нормативлан келшышын олмыктен, илемла кокласе кылым саемден.
Подряд организацийын ик тӱҥ проектше семын Немда эҥер гоч кӱварым пужен ыштымым ончыкташ лиеш. У сооруженийын кужытшо – 59,2 метр гын, тудын деке кок велым лишемме корно – 2,2 километр. Угыч чоҥымо деч вара кӱвар ӱшанлырак да пеҥгыдырак лийын. Кызытсе технологий да чапле чоҥымо материал тидлан йӧным пуэныт – тудо кугу нелытан транспорт йогыным чытышыш савырнен.
Тылеч посна подрядчик Волжский район Карай ялыште Ленин уремысе автокорным чоҥен. Тудо «Ялысе кумдыкым комплексно вияҥдымаш» кугыжаныш программе почеш ышталтын. У корно тӱҥ производство комплекс дене кылым саемден, кундемлан экономически вияҥашыже йӧным ыштен да верысе калыклан илашыже условийым саемден.
Подряд организацийын шумо ошкылжо – шуко ияш паша опытын саскаже. Жаплан келшышын технически пойдаралтмаш да профессионал-влакын чак чумырген шогымышт республикыште илыше-влаклан йӧнан да лӱдыкшыдымӧ йырвелым ыштымашке виктаралтыныт.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Немда эҥер гоч уэмдыме кӱвар.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.