Энергокружок
Шоненак ойырышаш улыт
«Мариэнерго» филиалыште «Россеть» группын пашалан кумылаҥдыме «Энергокружок» проектше почеш у тунемме ий тӱҥалын.
Энергокружок-влакын программышт физикым келгын тунеммашке, ОГЭ ден ЕГЭ-лан сайын ямдылалтмашке да пашалан кумылаҥдымашке виктаралтын. Тӱҥ занятий деч посна тунемше-влак энергетикын историйже дене палыме лийыт. Нунылан тыгак энергийым перегыме урок, уш-акыл таҥасымаш, ушым пойдарыме лекций, филиалын экспертше-влак деч мастер-класс, энергообъектлашке экскурсий-влак эртаралтыт. Тунемше-влак отрасльыште технологий вашталт толмым эскерен, профиль дене конкурслашке да «Россетьын» олимпиадышкыже ушнен кертыт. Занятийым эртарыше педагог-влак «МЭИ» национальный шымлыше университетыште ямдылалтмашым эртеныт.
Тений ты проектыш республикыштына Йошкар-Оласе 30-шо №-ан да Медведево посёлкысо 3-шо №-ан кыдалаш школла гыч 8-9 класслаште тунемше витле утла ӱдыр-рвезе ушненыт. Нуно шке ончыкылыкыштым электроэнергетике отрасльысе инженер специальность дене кылдаш шонат.
Сезон тӱҥалме вашлиймашке тунемше ден педагог-влакым «Мариэнерго» филиалын управленийышкыже чумыреныт. Тушто нунылан курсын могай лийшашыже да молан эртаралтмыж нерген каласкаленыт, «Россеть» компанийын 20 регионым авалтымыж дене палдарыше интерактивный карт полшымо дене тематике почеш кроссвордын йодышлажым пален налаш темленыт да компанийын символикыжым ончыктыман пӧлекым пуэныт.
«Профессийым ойырен налмаш вузыш тунемаш пурымо деч ятырлан ончыч тӱҥалеш. Сандене тунемше-влак учебник гыч налме шинчымашын чын паша дене кылдалтмыжым ужшаш, профессийын могай улмыжым умылышаш да ончыкылык корныштым шоненак ойырышаш улыт. Энергокружокышто тыгай йӧным педагог-влак компанийын специалистше-влак дене пырля пуат. Тыге ме ик жапыштак туныктымашке да ончыкылык кадрым ямдылымашке инвестицийым пыштена», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: энергокружокыш ушнышо-влак чумыргеныт.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.