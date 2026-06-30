Икымше агроном-влак – 50 ий гыч

Марий кугыжаныш университетын Аграрно-технологический институтыштыжо 1976 ийыште тунем пытарыше-влакын вашлиймашышт эртен.
1951 ийыште университетын ялозанлык факультетшын агроном пӧлкашкыже икымше набор лийын. Марий кундемын икымше агрономжо-влакын пытарымыштлан 50 ий темын.
Вашлиймаш, чынжымак, шокшын эртен: уло мом шарналташ! Тунамсе жапыште студент-влак тунемыныт гына огыл, тыгак тунемме оралтым, тӱшкагудым чоҥымаште пашам ыштеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.