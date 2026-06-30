ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Икымше агроном-влак – 50 ий гыч

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

 

Марий кугыжаныш университетын Аграрно-технологический институтыштыжо 1976 ийыште тунем пытарыше-влакын вашлиймашышт эртен.

1951 ийыште университетын ялозанлык факультетшын агроном пӧлкашкыже икымше набор лийын. Марий кундемын икымше агрономжо-влакын пытарымыштлан 50 ий темын.

Вашлиймаш, чынжымак, шокшын эртен: уло мом шарналташ! Тунамсе жапыште студент-влак тунемыныт гына огыл, тыгак тунемме оралтым, тӱшкагудым чоҥымаште пашам ыштеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олаште ава-влак бизнесын негызшылан яра тунем кертыт

Йошкар-Олаште ава-влак бизнесын негызшылан «Ава – предприниматель» проект дене келшышын, яра тунем кертыт. 
УВЕР ЙОГЫН

Капкыл шуартыш да команде шӱлыш

Велокорно Капкыл шуартыш да команде шӱлыш «Мариэнерго» филиалын Самырык-влак советше тений Йошкар-Олаште латикымше гана эртыше «Эвелин-2026» велокудалыштмашке ушнен. Ола лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ

«Туныктышо мыняр йодеш, тунар тунемыт»

«Туныктышо мыняр йодеш, тунар тунемыт» Кӱртньым мыняр таптет, тунар пеҥгыдемеш. Айдеме денат тыгак: илышын ик йыжыҥжым сеҥен эртымеке, весыштыже лудаш…

Добавить комментарий