Шочмо кундемыште каныш эн сай да пайдале

Кеҥеж – каныме, шудым ямдылыме, емыж-саскам погымо жап.
Йолташ-влак, тендан ты шокшо пагытда кузерак эрта?
Регина ЕРМАКОВА, Йошкар-Оласе 5-ше №-ан «Хрусталик» йочасадын воспитательже:
– Кеҥеж канышем июль кыдалне тӱҥалеш. Тиде жап канышлан лач келшыше, шонем. Шокшо, емыж-саска, пакчасаска кӱын шуыныт. Кажне отпусклан йӧратыме шочмо ялышкем, Марий Турек районысо Арбор кундемышкем, каяш тыршем. Шӱмлан лишыл пӱртӱс лоҥгаште, йӧратыме еҥ-влак коклаште лийын, у паша тургымлан вийым налам. Кеҥежым ялыште паша лыҥак… Вольыкым шуко ашныме годым эреак шудым ыштенна, а тений гыч ты шотышто ынде канена. Пакчаште сомылым ыштыме, телылан тӱрлӧ саска, емыж гыч шапашым ямдылыме дене чонем кана.
Канышат жапым муаш тыршыман: ешна дене кажне кеҥежым Юл сер деке коштына. Ончыч уло родо-тукым дене погыненна, южгунамже 50 еҥ мартеат шуын, а кызыт икмыняр еш, пырля погынен, лектына. Пелашем ден эргына-влак колым кучаш моткоч йӧратат, а мылам кучен кондымо колышт дене нуным сийлаш келша. Марий пӱртӱсна пеш мотор да чонлан эн чот лишыл, садлан тора кундемыш огына кошт.
Генрих ТИМИРЯЕВ, М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрын артистше:
– Июль – моткоч чапле, отпуск, жап. Ешем дене мыйын шочмо Пошкырт кундемыш толынна. Вет мыйын авам Лера ӱдырнам, уныкажым, эше ужын огыл ыле. Чонлан лишыл да шерге мландыште родо-тукым дене вашлийын мутланыме, шудым ямдылаш, сурт кокласе тӱрлӧ сомылым ворандарен колташ полшымо кумылым нӧлта, вий-куатым ешара.
Уна лийын, Марий Элыш пӧртылмеке, йӧн лекме семын ешартыш шийвундымат ышташ шоналтыман докан. Тыгак эше Ростов олам ончен толаш шонена, вет кумда элыштына моткоч мотор ола, у вер-влак улыт.
Эльвира ПЕТРОВА, И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын Калыкле сымыктыш гимназийыштыже марий йылме ден литературым туныктышо.
– Кеҥежым ончычсо семынак ялыште эртараш шонем. Кажне ийын отпуск жапым уло ешна дене июль-августым тушто эртарена. Пелашемын шочмо суртыштыжо лач пырысна ила, туге гынат апрель тылзе гыч тӱҥалын ялышке кажне арнян кудалыштына. Пареҥгым, саскам, емыжым – чылажымат тушто куштена. Кеҥежым ялыште чон кана. Ялыште шочын-кушшо улына, сандене эреак тушко шупшеш.
Кумшо классым тунемын лекше йочанат ялыште лияш йӧрата. Пошкудо але кеҥеж жаплан ола гыч толшо икшыве-влак дене уремыште кечыгут модын куржталыт.
Ялна воктенак – олык, чодыра, садлан снегым, олыкмӧрым, поҥгым погаш гына ит ӧркане! А тидлан мый моткоч шӱман улам.
Тылеч посна тӱрлӧ ер, Элнет эҥер воктене канена. Тений икмыняр кечылан Москош экскурсийыш миен толаш шонена, Егор эргыланна элнан рӱдолажым ончыктынена. Икманаш, канышым чон йодмо почеш эртараш шонена.
Роза ИСКАКОВА, Самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш премийын лауреатше:
– Отпускым кузе эртараш тӱҥалме шотышто эше шоналтен омыл. Такшым садыштат паша шуко, Удмуртийышкат миен толаш кӱлеш.
Калыкыште манмыла, ик пашам весе дене алмаштымым сай канышлан шотлем.
Алевтина Байкова ямдылен
Фотом еш альбом гыч налме