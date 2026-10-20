Школ-влаклан – 9 у автобус

Марий Элысе школ-влаклан 9 у школ автобус «толын».
Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев палемден: тиде школ транспорт паркым уэмдымаште кӱлешан ошкыл.
Пытартыш вич ийыште Марий Эллан «Единый Россий» партийын тӱҥалтышыж почеш илышыш пурталтше «Школ автобус» программе почеш 160 у автобусым пуымо. Кызыт республикыште 364 маршрут дене 6 тӱжем утла тунемшым школлаш шупшыктат.
У школ автобус-влак лӱдыкшыдымылык шотышто йодмаш-влаклан келшыше улыт: «ГЛОНАСС» системан, тахографан да кӱлешан моло оборудованиян.
Марий Элым вуйлатышын МАХ каналысе лаштыкшын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын МАХ каналысе лаштыкше гыч налме.