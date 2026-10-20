УВЕР ЙОГЫН

Школ-влаклан – 9 у автобус

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

 

Марий Элысе школ-влаклан 9 у школ автобус «толын».

Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев палемден: тиде школ транспорт паркым уэмдымаште кӱлешан ошкыл.

Пытартыш вич ийыште Марий Эллан  «Единый Россий» партийын тӱҥалтышыж почеш илышыш пурталтше «Школ автобус» программе почеш 160 у автобусым пуымо. Кызыт республикыште 364 маршрут дене 6 тӱжем утла тунемшым школлаш шупшыктат.

У школ автобус-влак лӱдыкшыдымылык шотышто йодмаш-влаклан келшыше улыт: «ГЛОНАСС» системан, тахографан да  кӱлешан моло оборудованиян.

Марий Элым вуйлатышын МАХ каналысе лаштыкшын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.

Фотом Марий Элым вуйлатышын МАХ каналысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Кугорныш шордо лектын…

Кодшо шуматкечын Кокшайск кугорнышто, Студенко ял воктене, корным вончышо шордо машина йымаке пурен. Чаманен каласыман, водитель вигак колен, а лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Вестник района» – «Российын 10 эн сай газетше» коклаште

  Советский районысо «Вестник района» газетше Россий журналист ушемын «Российын 10 эн сай газетше» конкурсын «Редизайн» номинацийыштыже дипломант-влак радамыш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кажне проект верысе калыклан пайдале

Йошкар-Ола администрацийын ола озанлык управленийже «Мемнан илыме олана» конкурсым иктешлен. Тушко рӱдола кундем кӱкшытан йодышым решатлыме шотышто верысе инициативым лудаш…

Добавить комментарий