Школ деч – салтак-шамычлан

Морко район Арын ден Шӱргыял школ-влак СВО эртыме кумдыкыш списатлыме школ автобусыштым колтат.
Ты паша «Флагман» ден «Застава» регионысо мер организаций-влак полшымо дене ышталтеш. Тиде кечылаште нунын еҥышт палемдыме школлаште лийыныт, вашлиймашым эртареныт.
Тидын деч посна тунемше, туныктышо да верысе калык специальный военный операцийыште улшо-влаклан гуманитар полышым поген колтеныт.
Тиде акцийын участникше-влак кокла иктыже – «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо проектын ушнышо Руслан Панин.
Г.Кожевникова
Фотом Морко районысо образований полкан соцкылысе лаштыкше гыч налме