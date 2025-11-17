УВЕР ЙОГЫН

Школ деч – салтак-шамычлан

Галина Кожевникова

 

Морко район Арын ден Шӱргыял школ-влак СВО эртыме кумдыкыш списатлыме школ автобусыштым колтат.

Ты паша «Флагман» ден «Застава» регионысо мер организаций-влак полшымо дене ышталтеш. Тиде кечылаште нунын еҥышт палемдыме школлаште лийыныт, вашлиймашым эртареныт.

Тидын деч посна тунемше, туныктышо да верысе калык специальный военный операцийыште улшо-влаклан гуманитар полышым поген колтеныт.

Тиде акцийын участникше-влак кокла иктыже – «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо проектын ушнышо Руслан Панин.

Г.Кожевникова

Фотом Морко районысо образований полкан соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

