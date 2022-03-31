Школ да театр

Марий Эл Образований да науко министерствын увертарымыж почеш, ведомство-влак кокласе «Школышто тунемше-влаклан тӱвыра» культурно-образовательный проект дене келшышын, республикысе общеобразовательный организацийлаште школ театр-влакым почыт.
Тыге Волжскысо 2-шо номеран кыдалаш школышто ӱмаште ноябрьыште тӱрлӧ ийготан икшыве-шамычлан «СОЮЗ» йоча театр ушем пашам ышташ тӱҥалын. Проект дене келшышын, тудо социально-педагогический направлениянлан шотлалтеш.
Палемдыме йоча ушемым вуйлатыше – ешартыш образований дене кӱшыл категориян педагог, Россий Федерацийысе общий образованийын пашаеҥже, Российысе журналист-влакын ушемыштын еҥже Царева Нина Владимировна. «СОЮЗ»-ын шочмыжлан тунар шуко жап эртен огыл гынат, тушко чумыргышо тунемше-влак усталыкыштым ончыктеныт. Нуно тыгак «Геройын партыже» патриотизм шулышан акцийыш ушненыт. 2021 ий мучаште тунемме верын тӱҥалтыш школыштыжо «Еҥ-влак, кожым ида ру!» интермедийым ончыктеныт. Ушемын коллектившын «Рошто шӱдыр почеш» Рошто йомакыштат оҥай лийын, Ӱдырамаш-влакын тӱнямбал кечыштлан пӧлеклалтше видеоконцертыштат чылаштым кумылын нӧлтен. Но «Тыйын талешкет-влак улыт, Россий» информационно-исторический проектыштым поснак палемдыман. Тудлан кӧра тунемше-шамыч школын выпускнише, воин-интернационалист Игорь Шестаков нерген пален налыныт.
Г.Кожевникова