Шкеныштым араман родо-тукымжылан шотлат

Кодшо каныш кечылаште Виче кундем Кирово-Чепецк олаште вӱдуа гыч тодыштшо-влакын «Ива дивная» всероссийский фестивальышт кудымшо гана эртен.
Тудо Российысе 14 регионжо гыч 33 участникым чумырен. Марий Эл гыч тушко Оршанке район Тошто Крешын ял гыч Марий Элын калык кидмастарже Виталий Кудрявцев миен.
«Мый кажне ийын фестивальын участникше лийынам. Тушко мийыше кидмастар-влак коклаштына шкенам «араман родо-тукымжо» улына манынат ойлена. Моткоч чаманем, Марий Эл гыч моло кидмастар-влак огыт ушно, – каласыш фестиваль гыч пӧртылмекыже Виталий Николаевич.
Тений тудо тӱҥ конкурслан вӱдуа гыч имнешке лӱҥгалтышым ыштен. Тудым вӱдуам тодыштмо мастарлык шотышто интерактивный конкурсын лауреатше семын да традиционный арверым ыштымаште у йӧным кучылтмыжлан посна диплом-влак ден палемденыт. Кугешнена тендан дене, Виталий Николаевич да саламлена!
Организатор-влакын ойлымышт почеш, конкурсышто ыштыме арвер-влак Виче кундемыштак кодыт.Нуным тоштерлашке да «Вятская Корзина» культурно-просветительский рӱдерыш пуат.
Светлана Носова
Снимкыште: кидмастар да тудын пашаже.
Виталий Кудрявцевын воткыл лаштыкше гыч налме фото.