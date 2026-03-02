Курчак-влак йыр шогалыныт…

Медведево районысо Куяр тӱвыра рӱдерыште «Тӱрлӧ калык курчак-влакын хороводышт» ончер почылтын.
Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклатше ты ончер Россий кӱкшытан «Культура для школьников» проект кышкарыште пашам ышта. Тушко марий ӱдырамаш кидмастар Эльвира Никитинан пашаже-влакым чумырымо. Тиде – руш, марий, татар да моло калык-влакын курчакышт. Кажныжын костюмжым келшен толшо узор, тӱр, шер да моло элемент дене сӧрастарыме. Тӱвыра пӧрт директор Марина Никитинан палемдымыж почеш, Эльвира пытартыш жапыште гына тӱрлӧ кидпашалан кумылаҥын гынат, лектышыже куандара.
Снимкыште: ончерын ик лукыштыжо.
Фотом Куяр тӱвыра рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме.