ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шкем кучымылан – оценке

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

 

Республикын 10 школыштыжо тунемше-влаклан шкем кучымыштлан оценкым шындаш тӱҥалыт.

Россий Просвещений министрын алмаштышыже Ольга Колударован эртарыме паша совещенацийыштыже увертареныт: Марий Эл йоча-влакын школышто шкем кучымыштлан оценкым шындыше пилотный регион-влак радамыш пурталтын. Тенийысе тунемме ий гыч республикысе 10 тыгай школ  тергымашке ушна:

– М.В.Ломоносов лӱмеш лицей;

– Политехнический лицей-интернат;

– Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназий, 23-шо №-ан школ;

– Волжск оласе 10-шо №-ан школ;

– Параньгай район Пумарий школ;

– Морко район Октябрьский школ;

– Козьмодемьянск оласе школ-интернат, «Дарованиие» школ-интернат;

– Медведевысе 4-ше №-ан школ.

Марий Эл образований да науко Лариса Ревуцкаян палемдымыж почеш, тиде тӱҥалтыш воспитаний пашам саемдаш, йоча-влаклан дисциплиным кучаш туныкташ виктаралтын.

Снимкыште: Марий Элын делегацийже – Россий Просвещений министрын алмаштышыже Ольга Колударован эртарыме паша совещанийыштыже

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Палемдыме деч шукырак ямдылат

Ик пагыт весым алмашта. Шижынат ышна шукто, кеҥеж кыдал мартеат илен шуна. Шурнывечыш лекме жапат лишемеш… А кызыт шокшо лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Ончыко, Марий Эл!

Марий Элын командыже (снимкыште) – Юл кундем федерал округыш Интеллектуал олимпиадын финалыштыже. Тудыжо Пермь олаште эрта. Йошкар-Оласе 11-ше №-ан, лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кажне радына шонкалаш тарата

2 ноябрьыште республикысе Сӱретсымыктыш тоштерыште «Марий кундем»  выставке почылтын.  Кажне ийын ты ончерыш  Россий сӱретче-влак ушемын  Марий Элысе пӧлкашкыже лудаш…

Добавить комментарий