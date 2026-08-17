Шкем кучымылан – оценке

Республикын 10 школыштыжо тунемше-влаклан шкем кучымыштлан оценкым шындаш тӱҥалыт.
Россий Просвещений министрын алмаштышыже Ольга Колударован эртарыме паша совещенацийыштыже увертареныт: Марий Эл йоча-влакын школышто шкем кучымыштлан оценкым шындыше пилотный регион-влак радамыш пурталтын. Тенийысе тунемме ий гыч республикысе 10 тыгай школ тергымашке ушна:
– М.В.Ломоносов лӱмеш лицей;
– Политехнический лицей-интернат;
– Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназий, 23-шо №-ан школ;
– Волжск оласе 10-шо №-ан школ;
– Параньгай район Пумарий школ;
– Морко район Октябрьский школ;
– Козьмодемьянск оласе школ-интернат, «Дарованиие» школ-интернат;
– Медведевысе 4-ше №-ан школ.
Марий Эл образований да науко Лариса Ревуцкаян палемдымыж почеш, тиде тӱҥалтыш воспитаний пашам саемдаш, йоча-влаклан дисциплиным кучаш туныкташ виктаралтын.
Снимкыште: Марий Элын делегацийже – Россий Просвещений министрын алмаштышыже Ольга Колударован эртарыме паша совещанийыштыже
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.