Шке ямдылыме кочкыш эн тамле

20 октябрь – Поварын тӱнямбал кечыже.
Пытартыш жапыште супермаркетлаште да кевытлаште шуко тӱрлӧ ямде кочкышым темлат – могай келша, тугайым нал. Адакшым йодмо почеш пачерыш шумешат конден пуат. Теве ола урем дене вачышкышт ныл лукан кугу котомкам сакалтен ошкылшо але иктаж транспорт дене кудалше-влакым чӱчкыдын вашлияш перна.
Йолташ-влак, те кочкаш шолтеда але ямдым налыда? Ешлан, йӧратыме еҥлан поснак мом тыланда ямдылаш келша?
Виталий БУРКОВ, «Марий Эл» ГТРК-н увер службо вуйлатышын алмаштышыже:
– Утларакшым пелашемын тутлын ямдылыме тӱрлӧ кочкышыжым кочкам. Южгунам мыят шӱрым, пучымышым шолтем, пареҥгым жаритлем.
Кеч-можымат пелашем деч ямдылаш тунемынам, вет тудын кочкышыжо эреак тамле.
Евгения КОШКИНА, этноблогер, кидмастар (Волжский район):
– Пытартыш жапыште шуэн гына кочкаш ямдылем. Утыждене ойыртемалтше кочкышым ыштем манын ом керт, чылажымат – молын семынак.
Мылам шем шинчалым ямдылаш поснак келша. Тудын деч посна мемнан ешыште нигузеат огеш лий.
Шокшо кочкыш дене пырля тӱрлӧ салатым ыштена, но тушко шоганым огына ешаре. Ешыште тидлан чыланат тунемын шуыныт. Шоган дене кочкыш поснак мыйын эргымлан ок келше.
Татьяна ЯМБЕРДОВА, этномузыковед, композитор, музыкант-исполнитель (Псков областьысе Великие Луки ола):
– Мыйын паша кечем шукыж годым кечывал деч вара тӱҥалеш, сандене кажне эрдене кочкаш шолтем: икымше кочкышлан борщым, щим але тӱрлӧ шӱрым (мутлан, кавун я поҥго гыч), а кокымшылан – гарнир дене пырля южгунам колым жаритлем, чыве шылым духовкышто кӱктем, шыл дене ковыштам тушитлем, коклан котлетымат ямдылем, пурысым фаршироватлем. Эргымлан свежа да тамле кочкыш веле келша. Ешемым чот йӧратем, садлан кажне гана тӱрлым ямдылаш тыршем.
Генрих ТИМИРЯЕВ, М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрын артистше:
– Жап лийме годым кочкышым ямдылем: мелнам кӱэшташ, сырникым ышташ, тамле шӱрым шолташ поснак келша. Ик кочкыш йӧрвар весе дене кузерак келшен толеш, тамже могайрак лиеш манын, экспериментым южгунам ыштылам. Пелашем кандараш манын, ӱдыремланат тӱрлӧ кочкышым ямдылем.
Шкетан лӱмеш марий драмтеатрын артистше Светлана Скулкина дене чӱчкыдынак Марий сийгудыш миен толына, тушто рекламым ыштыме амал дене тӱрлӧ кочкышым тамлен ончаш йӧн уло. Коҥгаште ямдылыме шӱр, кож пӱгыльмым ешарыман плов да нужгол подкогыльо пеш тамле.
Яков ТИМОФЕЕВ, «Марий мыскара» группын авторжо:
– Пелашем поварлан тырша. Тугеже тудым профессионал пайремже дене шокшын саламлем! Моктанен кертам, ресторанысе семын чыла тӱрлӧ кочкышым ямдылен мошта.
Южгунам тӱрлӧ роллым, сушим але иктаж вес эл кочкышым мӧҥгӧ садак заказатлена. Кочмыверыш иктаж мӱндыр олаш кайыме годым пурен лектына.
Кочкыш шотышто кычалтылше омыл, но мӧҥгыштӧ ямдылыме деч тутлым нигуштат кочкын омыл. Пелашемын шолтымо спагеттиже, шыл да пареҥге кӧрган когыльыжо эн тамле! Мылам спагеттим соус ден ышташ келша. Чылт пелашемын гай огеш лек гынат, йоча-влак пеш йӧратат, садлан тиде мыйын коронный кочкышем манын кертам.
Алевтина Байкова ямдылен
Авторын фотожо