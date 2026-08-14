УВЕР ЙОГЫН

Шке семын эскераш ямде улыт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

Марий Элын Мер палатыже 18-20 сентябрьыште сайлымашым чынлын эртарыме верч шогышо мер да коммерческий огыл моло организаций дене келшыкым ыштен.
Тиде документ граждан-шамычын йӱклымыштым чынлын эскерыме йодышышто икоян лиймашке виктаралтын.
Мер палатын председательжым алмаштыше Татьяна Михееван палемдымыж гыч, тыгай келшык кажне сайлымаш вашеш мер организаций-влак дене шке кумылын ышталтеш. Обществе йӱклымашын чынлыкшым, порядкыжым да яндарлыкшым кугыжаныш орган-влакын шӱшкылтмышт деч посна шке семынже эскерышаш. Тидымак шотыш налын, Мер палате коммерческий огыл организаций-влакын вуйлатышыштым келшыкым ышташ ӱжеш да нунылан шке эскерышыштым сайлыме участкылашке чыла кум кечылан колташ темла.
Документым коммерческий огыл 15 организаций пеҥгыдемдаш келшен. Кидпалым пыштыме торжественный церемонийыш Российысе калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева, Марий Элысе Адвокат палатын президентше Ольга Полетило, Сарын, пашан, Вооруженный вийын да правам аралыше орган-влакын ветераныштын (пенсионерыштын) всероссийский мер организацийыштын Марий республикысе организацийжын председательже Николай Сорокин, Марий Элыште Шочмо элын сарзыже-влакын ешыштын комитетыштым вуйлатыше Ирина Багаева, «Боевое братство» Ветеран-влакын всероссийский мер организацийыштын Марий республикысе пӧлкажым вуйлатыше Владимир Белоусов, Марий Элыште Россий Журналист ушемын председательже Александр Абдулов, Российысе юрист-влак ассоциацийын Марий регионысо пӧлкажым вуйлатыше Вадим Анохин, «Гражданин» Граждан тӱҥалтышлан полшымо фондым вуйлатыше Мария Жирова, «Марий калык конгресс» регионысо мер толкынын председательже Эдуард Иманаев, Россий ДОСААФ-ын Марий регионысо пӧлкажын председательже Вячеслав Тихонов, Марий Элысе «Царьград» обществын регионысо пӧлкажын председательже Алексей Сердюков толыныт. Мероприятийыш тӱрлӧ амаллан кӧра ушнен кертдыме-влак келшыкым вес кечын ышташ сӧреныт.
«Мер организацийым вуйлатыше семын каласынем: коллегем-влак, тӱрлӧ калыкын еҥже-шамыч, тидым пеш сайын умылат – ме Марий Элыште ик еш семын келшен илена. Сайлымаш чынлын да яндарын эрта манын ӱшанем. Ме тушко мер эскерыше семын ушнаш ямде улына», – келшыкыш кидпалым пыштымыж деч вара палемден Российысе калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева.
«Граждан-влакын праваштым аралаш ыштыме ассоциаций тиде процессыш эреак кумылын ушна да эскерышыже-влакым сайлыме участкылашке колта. Организаций шке задачым сайын шукта, да сайлымаш чынлын эрта манын ӱшанем», – ешарен Марий Элысе Юрист-влак ассоциацийын исполнительный директоржо Вадим Анохин.
Нине ой-влак дене моло вуйлатышат тӱрыснек келшен.

Маргарита ИВАНОВА.

Авторын фотожо.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

«Боец-влакын йочаштлан кугу тӱткыш лийшаш» 

     Марий Эл гыч СВО-н участникше-влакын йочашт – 20 ӱдыр-рвезе – тунемме да тренировко сборышто лийыныт. Тыгай мероприятийым лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Игорь Комаров приёмым эртарен

  7 июньышто Россий Федераций Президентын Юл кундем федеральный округысо  полномочный представительже  Игорь Комаров граждан-влаклан приёмым видеоконференций  йєн дене лудаш…
ЛӰМГЕЧЕ УВЕР ЙОГЫН

«Шошо гае йӱкшӧ дене кызытат мура Кырла…»

Марий Элын калык поэтше Геннадий Оярын почеламут корнылаже  жаплан келшыше. Тӱнямбал кӱкшытыштӧ чапланыше землякна Йыван Кырлан шочмыжлан мартыште 110 лудаш…

Добавить комментарий