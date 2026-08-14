Шке семын эскераш ямде улыт

Марий Элын Мер палатыже 18-20 сентябрьыште сайлымашым чынлын эртарыме верч шогышо мер да коммерческий огыл моло организаций дене келшыкым ыштен.
Тиде документ граждан-шамычын йӱклымыштым чынлын эскерыме йодышышто икоян лиймашке виктаралтын.
Мер палатын председательжым алмаштыше Татьяна Михееван палемдымыж гыч, тыгай келшык кажне сайлымаш вашеш мер организаций-влак дене шке кумылын ышталтеш. Обществе йӱклымашын чынлыкшым, порядкыжым да яндарлыкшым кугыжаныш орган-влакын шӱшкылтмышт деч посна шке семынже эскерышаш. Тидымак шотыш налын, Мер палате коммерческий огыл организаций-влакын вуйлатышыштым келшыкым ышташ ӱжеш да нунылан шке эскерышыштым сайлыме участкылашке чыла кум кечылан колташ темла.
Документым коммерческий огыл 15 организаций пеҥгыдемдаш келшен. Кидпалым пыштыме торжественный церемонийыш Российысе калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева, Марий Элысе Адвокат палатын президентше Ольга Полетило, Сарын, пашан, Вооруженный вийын да правам аралыше орган-влакын ветераныштын (пенсионерыштын) всероссийский мер организацийыштын Марий республикысе организацийжын председательже Николай Сорокин, Марий Элыште Шочмо элын сарзыже-влакын ешыштын комитетыштым вуйлатыше Ирина Багаева, «Боевое братство» Ветеран-влакын всероссийский мер организацийыштын Марий республикысе пӧлкажым вуйлатыше Владимир Белоусов, Марий Элыште Россий Журналист ушемын председательже Александр Абдулов, Российысе юрист-влак ассоциацийын Марий регионысо пӧлкажым вуйлатыше Вадим Анохин, «Гражданин» Граждан тӱҥалтышлан полшымо фондым вуйлатыше Мария Жирова, «Марий калык конгресс» регионысо мер толкынын председательже Эдуард Иманаев, Россий ДОСААФ-ын Марий регионысо пӧлкажын председательже Вячеслав Тихонов, Марий Элысе «Царьград» обществын регионысо пӧлкажын председательже Алексей Сердюков толыныт. Мероприятийыш тӱрлӧ амаллан кӧра ушнен кертдыме-влак келшыкым вес кечын ышташ сӧреныт.
«Мер организацийым вуйлатыше семын каласынем: коллегем-влак, тӱрлӧ калыкын еҥже-шамыч, тидым пеш сайын умылат – ме Марий Элыште ик еш семын келшен илена. Сайлымаш чынлын да яндарын эрта манын ӱшанем. Ме тушко мер эскерыше семын ушнаш ямде улына», – келшыкыш кидпалым пыштымыж деч вара палемден Российысе калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева.
«Граждан-влакын праваштым аралаш ыштыме ассоциаций тиде процессыш эреак кумылын ушна да эскерышыже-влакым сайлыме участкылашке колта. Организаций шке задачым сайын шукта, да сайлымаш чынлын эрта манын ӱшанем», – ешарен Марий Элысе Юрист-влак ассоциацийын исполнительный директоржо Вадим Анохин.
Нине ой-влак дене моло вуйлатышат тӱрыснек келшен.
Маргарита ИВАНОВА.
Авторын фотожо.