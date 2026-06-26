Шке пашам почаш кумылан улыт

Марий Эл гыч СВО-н ветеранже-влак мӧҥгӧ пӧртылмеке, шке бизнесым почаш кумылан улыт.
Республикыштына СВО-н ветеранже-влаклан паша верым муаш, угыч тунемаш да шке пашам почаш полшымо шотышто системный паша ышталтеш. Тидыже «Защитники Отечества» фондын да Марий Эл Правительствын пеҥгыде кылым кучымыштлан кӧра лийын.
Республикыштына ынде 500 утла землякнам пашаш пуртымо. Нуно тыгай пашам ойырат:
- самозанятость да делам почмаш,
- оборонно–промышленный комплекс,
- кугыжаныш да муниципальный управлений,
- образований.
✅ Куд сарзына муниципальный да кугыжаныш службо корным ойырен налын, а коктын депутат лийыныт.