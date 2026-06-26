УВЕР ЙОГЫН

Шке пашам почаш кумылан улыт

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

Марий Эл гыч СВО-н ветеранже-влак мӧҥгӧ пӧртылмеке, шке бизнесым почаш кумылан улыт.

 

Республикыштына СВО-н ветеранже-влаклан паша верым муаш, угыч тунемаш да шке пашам почаш полшымо шотышто системный паша ышталтеш. Тидыже «Защитники Отечества» фондын да Марий Эл Правительствын пеҥгыде кылым кучымыштлан кӧра лийын.

 

Республикыштына ынде 500 утла землякнам пашаш пуртымо. Нуно тыгай пашам  ойырат:

  • самозанятость да делам почмаш,
  • оборонно–промышленный комплекс,
  • кугыжаныш да муниципальный управлений,
  • образований.

✅ Куд сарзына муниципальный да кугыжаныш службо корным ойырен налын, а коктын депутат лийыныт.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Тыят надырым пыштен кертат

Республикыште илаш йӧнан лийже манын, илыме да коммунал озанлыкым модернизироватлыман, оласе, ялласе кумдыкым тӱзатыман.   2025 ийыште ты сферышке лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Туткар: Полшен да … колен

Параньга районышто 63 ияш пӧръеҥ гаражыш шаланыше машинам шӱкен пурташ полшен, но тау мутым колдеак лийын. 
УВЕР ЙОГЫН

«Омо»

Республикысе курчак театр калык ончыко у спектакльым лукташ ямдылалтеш. Тудо «Сны» маналтеш. Спектакльым Иван Бунинын «Темные аллеи» ойлымаш-влак циклже лудаш…

Добавить комментарий