Шканат, ешланат…

СВО-н участникше Марий Элыште могай социальный полышлан эҥертен кертеш?
Марий Элыште специальный военный операцийын участникше-влаклан да нунын ешыштлан социально полшымо 101 мерым ыштыме: 34 – регион кӱкшытыштӧ, 67 – муниципал образований кӱкшытыштӧ.
Социальный полышын мерыже-влак кокла гыч поснак медико-социальный полышым, «Сосновый бор» санаторийыш путёвкым, бойышто сусыргымылан ик гана тӱлыман выплатым, страховой выплатым, юридический полышым, налог льготым, идалыклан ик гана яра ойыралтше топливым, инвалид ача-авам мӧҥгыштӧ обслуживатлымым, икшыве-шамычлан йочасадыште, южо тунемме заведенийыште верым ойырымым, школлаште да южо колледж ден техникумышто шокшо кочкышым яра пукшымым, тулыкеш кодшо йоча-влаклан илыме верым налаш оксам тӱлымым да молым палемдыман.
Социальный полышын мерыже-влак дене пайдаланыме шотышто лекше чыла йодышым Единый диспетчер службын 21-00-89 номеран телефонжо дене рашемдаш лиеш.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен
«Сосновый бор» санаторийын фотожо