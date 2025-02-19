Мобилизаций

Шканат, ешланат…

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 26 гана онченыт

СВО-н участникше Марий Элыште могай социальный полышлан эҥертен кертеш?

Марий Элыште специальный военный операцийын участникше-влаклан да нунын ешыштлан социально полшымо 101 мерым ыштыме: 34 – регион кӱкшытыштӧ, 67 – муниципал образований кӱкшытыштӧ.

Социальный полышын мерыже-влак кокла гыч поснак медико-социальный полышым, «Сосновый бор» санаторийыш путёвкым, бойышто сусыргымылан ик гана тӱлыман выплатым, страховой выплатым, юридический полышым, налог льготым, идалыклан ик гана яра ойыралтше топливым, инвалид ача-авам мӧҥгыштӧ обслуживатлымым, икшыве-шамычлан йочасадыште, южо тунемме заведенийыште верым ойырымым, школлаште да южо колледж ден техникумышто шокшо кочкышым яра пукшымым, тулыкеш кодшо йоча-влаклан илыме верым налаш оксам тӱлымым да молым палемдыман.

Социальный полышын мерыже-влак дене пайдаланыме шотышто лекше чыла йодышым Единый диспетчер службын 21-00-89 номеран телефонжо дене рашемдаш лиеш.

Маргарита ИВАНОВА ямдылен

«Сосновый бор» санаторийын фотожо

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