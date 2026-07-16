У министр
Шинчымашыжат, опытшат…
Марий Элын Цифр вияҥмаш министерствыжым Павел Марченко вуйлаташ тӱҥалын.
Республикнам вуйлатыше Юрий Зайцев тудым министрлан шогалтыме нерген указыш 13 июльышто кидпалыжым пыштен.
Павел Викторович мемнан республикыштак шочын. Кӱлешан шинчымашыжат, вуйлатыме опытшат улыт. Тылеч ончыч тудо Юл кундем федерал округысо Связь, увер технологий да тӱшка коммуникаций сферыште надзор шотышто федерал службо управленийын Марий Эл Республикысе территориальный отделже вуйлатышын алмаштышыже – начальникше должностьышто ыштен.
«Павел Викторович дене республикыштына увер-телекоммуникаций инфраструктурым уэмдыме, экономикын тӱрлӧ отрасльышкыже жаплан келшыше технологийым шыҥдарыме да вияҥдыме, увер лӱдыкшыдымылык верч шогымо нерген йодышлам каҥашенна», – каласен МАХ-каналыштыже республик вуйлатыше Юрий Зайцев да тудлан ӱшанымыж нерген палемден.
2026 ий 13 январь гыч цифр вияҥмаш министрын пашажым Анатолий Кадыков жаплан шуктен.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Юрий Зайцев ден Павел Марченко.
Фотом регион вуйлатышын МАХ-каналже гыч налме.