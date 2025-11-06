ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Шинчымаш аукцион»

Марий Элыште школышто тунемше-влаклан «Шинчымаш аукцион» республик кӱкшытан таҥасымаш лийын.

Тушто 7-9 классыште тунемше 6 команде математике, физике, информатике, химий, биологий, географий областьлаште шинчымашым терген.

Таҥасымаште эн виян семын Шуко профилян лицей-интернатын командыжым палемдалтын, кокымшо верыште – Политехнический лицей-интернатын тунемшыже-шамыч, кумшышто – Советский районысо Алексеевский школ гыч йоча-влак.

Г.Кожевникова

Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме фото

