Марий Элыште школышто тунемше-влаклан «Шинчымаш аукцион» республик кӱкшытан таҥасымаш лийын.
Тушто 7-9 классыште тунемше 6 команде математике, физике, информатике, химий, биологий, географий областьлаште шинчымашым терген.
Таҥасымаште эн виян семын Шуко профилян лицей-интернатын командыжым палемдалтын, кокымшо верыште – Политехнический лицей-интернатын тунемшыже-шамыч, кумшышто – Советский районысо Алексеевский школ гыч йоча-влак.
Г.Кожевникова
Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме фото